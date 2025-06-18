Seis detenidos por 54 robos con fuerza en vehículos en áreas de servicio de la AP-7 de Tarragona

Algunos de los objetos robados en las áreas de servicio de la AP-7.Guardia Civil

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal acusado de medio centenar de robos con fuerza en vehículos en áreas de servicio en la autovía AP-7, especialmente en la provincia de Valencia, y ha detenido a seis personas que consiguieron un botín de efectos personales por valor de más de 127.000 euros, además de casi 27.000 euros en efectivo.

Los detenidos por 54 robos con fuerza utilizaban inhibidores de frecuencia y sus víctimas eran sobre todo ciudadanos extranjeros que estaban de vacaciones.

El grupo actuaba en diferentes áreas de servicio a lo largo de la autovía AP-7 desde la provincia de Tarragona hasta Murcia, y en concreto, desde octubre del 2024 se había observado un aumento delictivo en el área de servicio de Sagunt.

Utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse y para cometer los delitos, cambiándolos continuamente para evitar ser identificados con el mismo coche, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez en el área de servicio, se organizaban para vigilar a los ocupantes de los vehículos mientras iban al lavabo o al restaurante, mientras otros inhibían la señal impidiendo que el coche se cerrara y poder así robar todos los utensilios.

Siempre mantenían contacto telefónico entre ellos utilizando auriculares inalámbricos y, una vez efectuado el robo, utilizaban las tarjetas bancarias sustraídas en establecimientos de la ciudad de Valencia antes de que sus titulares las anularan.

Los efectos robados los almacenaban tanto en sus domicilios como en habitaciones alquiladas, donde acumulaban joyas, ropa, perfumes y zapatos de lujo, además de ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, que después eran vendidos en el mercado de segunda mano.

Según las fuentes, se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios en las localidades valencianas de Quart de Poblet y Utiel, y en la Vall d'Uixó (Castellón).

A los seis autores se les atribuyen delitos de robos con fuerza en las cosas, de estafa y pertenencia a grupo criminal, según las fuentes, que añaden que las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Sagunt.