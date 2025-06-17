Los decanos del circo soplan las treinta velas

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Si la compañía Passabarret fuera una banda de música, harían Rock&Roll. Y, en momentos puntuales, sonarían intencionadamente desafinados. «Somos un poco gamberros», corrobora Dèlia Batet. Ella es una de las fundadoras y actual miembro de la compañía de circo vallense, que este 2025 está de aniversario: hace 30 años que los Passabarret empezaron a romper moldes por escenarios y plazas.

«Fue una cosa no buscada. Éramos jóvenes y nos gustaban los malabares, y como en aquella época no había donde aprender, la única manera de compartir lo que hacíamos y ponernos retos era actuar en las fiestas mayores de los pueblos y los conciertos». En un determinado momento, espoleados también por Javi del Pub Dune de Valls, decidieron «poner un poco de orden y llevar a escena los números más exitosos».

Así nacía una compañía que, desde entonces, ha creado veinticuatro espectáculos de circo, payasos y títeres, ha sido galardonada con tres premios Zirkòlika, ha col∙laborat con figuras como Pepa Plana, Tortell Poltrona, Chacovachi o Jango Edwards, y ha actuado en países como Francia, Holanda, Jordania, Colombia, México o Cuba.

También ha sido pionera en el Camp de Tarragona con La Circoteca, su espacio de creación y formación, que desde 2011 acoge a más de 100 alumnos y recibe anualmente a más de 3.000 niños en sus actividades escolares. En 2023, incluso estrenó su propia serie de televisión, Rocket Talent Fest , coproducida por TAC12 y La Xarxa+.

En estas tres décadas, explica Dèlia, los componentes y la compañía mismo han pasado por un proceso de evolución casi natural: «Al principio nos inquietaba mucho la técnica. Sabíamos hacer cosas y nuestros espectáculos eran un poco Mira qué sé hacer. Con el tiempo, sin embargo, fuimos más hacia el payaso, hasta el punto que ahora la técnica es más un recurso de escena».

La clave para haber llegado a las tres décadas, admite, «es que siempre nos hemos marcado retos nuevos». De momentos difíciles, afirma, también ha habido. Uno de los más recientes los provocó la pandemia: «Recuerdo que pensamos: Es como si tuviéramos un muro delante nuestro. Tenemos dos opciones: o bien nos detenemos delante del muro, o bien cogemos impulso y lo reventamos. Siempre hemos ido a reventar los muros, y nos ha salido bien».

Este mes de junio, coincidiendo con la Fiesta Mayor de Sant Joan de Valls, la Cía. Passabarret inicia las celebraciones del 30.º aniversario con un ciclo de 30 semanas de actividades que se alargará hasta finales de año. El pistoletazo de salida será este próximo viernes, 20 de junio, con el espectáculo La Dharma a un pam, una propuesta acústica y de pequeño formato de la legendaria Companyia Elèctrica Dharma, que se hará en el Jardín Pequeño del Circ de Valls (calle Montserrat) a las 21h.

Las entradas tienen un precio de 15 € y están disponibles en la página web de la compañía (www.passabarret.com). Al día siguiente, el sábado 21 de junio, las actividades continuarán en el mismo espacio con un taller de circo abierto al público, de 11 a 13 h, gratuito y pensado para todas las edades.

Por la tarde, la fiesta se trasladará a La Circoteca (Ctra. de Alcover, 8), donde el reconocido titiritero Jordi Bertran presentará el espectáculo Circus, una delicada fusión de títeres y homenaje a los personajes clásicos del circo, en un formato íntimo y familiar.

Estas tres actividades irán acompañadas de la entrada libre a la exposición 30 anys en caravana, comisariada por los propios miembros de la compañía, y que se podrá ver en el interior de una de sus caravanas históricas. Con respecto a las actuaciones de Passabarret, el 27 y 28 de junio llevarán su espectáculo La Caravana del Dr Masterfil a Tarragona y en septiembre a la Feria de Tàrrega.