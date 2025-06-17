Cuatro institutos en la demarcación perderán un grupo de primero de ESO el próximo curso

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El departamento de Educación y Formación Profesional hizo ayer pública la oferta final de plazas a las enseñanzas obligatorias del curso 2025/2026. La resolución supone un aumento de 84 grupos en toda Cataluña con respecto a la previsión inicial. Este crecimiento se concentra en I3 (23) y primero de ESO (12), los niveles donde más alumnos entran al sistema.

No obstante, el Camp de Tarragona tendrá un saldo negativo de grupos al primer curso de secundaria. La demarcación tendrá dos grupos menos que el curso actual. Esta, junto con el Baix Llobregat, son las únicas regiones que decrecen, mientras que la gran mayoría aumentan su oferta.

Concretamente, perderán un grupo el instituto Miami de Mont-roig del Camp, el instituto Josep Tapiró de Reus, el instituto Collblanc de la Canonja y el Instituto Vila-seca.

Por otra parte, el instituto Antoni Ballester de Mont-roig del Camp y el instituto Joan Segura i Valls de Santa Coloma de Queralt ganarán una plaza el próximo curso. Torredembarra solicitó inicialmente un grupo más de este nivel de estudios, pero los números de preinscripción finalmente hacen que se puedan cumplir las ratios estipuladas con una treintena de alumnos por docente.

En total, los centros públicos catalanes se han recibido 134.145 solicitudes a la preinscripción. De estas 52.950 son para primero de ESO. La cifra implica una reducción de 2.478 con respecto a las efectuadas por el curso actual. El 89,6% de los solicitantes de este curso han accedido a su primera opción.

A todos los centros del Camp de Tarragona se han preinscrito 9.907 alumnos.

Aumento a infantil

Contrariamente a la situación de la secundaria, el primer curso de infantil se verá aumentado en cinco grupos en el Camp de Tarragona con respecto a la previsión inicial. De hecho, la demarcación se encuentra en el podio de las que más creciendo con Girona (11) y el Vallès Oriental-Maresme (8).

Los centros donde se amplían este nivel educativo se encuentran, principalmente, en las comarcas del interior como la Conca de Barberà, el Baix Camp o el Priorat.

Concretamente, los centros que aumentan plazas en la región son la escuela de Cabra del Camp, la escuela Rocabruna, en les Borges del Camp, la escuela Santa Anna en Castellvell del Camp, la escuela Abel Ferrater en la Selva del Camp, la escuela Salvador Ninot en Sarral, la escuela del Montgoi en Vilaverd, la escuela Galena en el Molar, la escuela Antoni Vilanova en Falset, la escuela Serra Major en la Vilella Baixa, la escuela Montsant en Reus, la escuela La Portalada en Altafulla, la escuela Pere Virgili en Vilallonga del Camp y la escuela La Plana en Vila-seca.