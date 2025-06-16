Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los trenes de las líneas de Rodalies R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 circulan con demoras que en algunos casos pueden superar los 15 minutos este lunes por la mañana a causa de una incidencia a la infraestructura entre las estaciones de Vilanova i la Geltrú y Cunit.

Según informa Renfe, la incidencia ha quedado resuelta y los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales. Además de esta incidencia, en estas líneas ya hay un tramo afectado por unas obras a la estación de Sant Vicenç de Calders y por las cuales Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera este lunes y martes.

Concretamente, según informa Renfe por estas obras, los trenes de la R2 Sur empiezan y acaban el recorrido en Cunit y los pasajeros tienen que llegar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que hace paradas intermedias. Con respecto a la R14, R15, R16 y R17, el trayecto entre Cunit y Torredembarra se hace en servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, estas obras en la estación de Sant Vicenç de Calders también afectan la R4: hasta las 2 del mediodía, los trenes empiezan y acaban el recorrido en El Vendrell y también se tiene que llegar al final de la línea en autobús. Adif ejecuta estas obras para adaptar al ancho estándar la zona central de la estación y prevé hacer pruebas sin viajeros durante estas dos jornadas.