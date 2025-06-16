Diari Més

Movilidad

Retrasos en los regionales de Tarragona por una incidencia entre Vilanova y Cunit

La incidencia se suma a otro tramo afectado en estas líneas por obras en la estación de Sant Vicenç de Calders

Imagen de una pantalla de una estación anunciando trenes de Rodalies con incidencias.

ACN

Los trenes de las líneas de Rodalies R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 circulan con demoras que en algunos casos pueden superar los 15 minutos este lunes por la mañana a causa de una incidencia a la infraestructura entre las estaciones de Vilanova i la Geltrú y Cunit.

Según informa Renfe, la incidencia ha quedado resuelta y los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales. Además de esta incidencia, en estas líneas ya hay un tramo afectado por unas obras a la estación de Sant Vicenç de Calders y por las cuales Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera este lunes y martes.

Concretamente, según informa Renfe por estas obras, los trenes de la R2 Sur empiezan y acaban el recorrido en Cunit y los pasajeros tienen que llegar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que hace paradas intermedias. Con respecto a la R14, R15, R16 y R17, el trayecto entre Cunit y Torredembarra se hace en servicio alternativo por carretera.

Por otra parte, estas obras en la estación de Sant Vicenç de Calders también afectan la R4: hasta las 2 del mediodía, los trenes empiezan y acaban el recorrido en El Vendrell y también se tiene que llegar al final de la línea en autobús. Adif ejecuta estas obras para adaptar al ancho estándar la zona central de la estación y prevé hacer pruebas sin viajeros durante estas dos jornadas.

