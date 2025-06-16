Plantean nuevas hipótesis sobre el Foro Provincial de Tarraco, un monumento inacabado

El Foro Provincial de Tarraco es uno de los monumentos más estudiados del pasado romano de la ciudadTjerk van der Meulen

Sobre el Foro Provincial Tarraco se ha hablado, escrito e investigado mucho. En la Parte Alta de Tarragona se han sucedido las excavaciones arqueológicas, pero siempre quedan nuevas hallazgos para analizar y nuevas hipótesis a plantear.

Eso es lo que hace el libro recién publicado titulado El foro provincial de Tarraco: nuevos estudios sobre su arquitectura monumental, a cargo de los autores Javier Á. Domingo y Patrizio Pensabene.

«El Foro está muy estudiado, pero todavía hay muchos puntos de vista para explorar y plantear», explica Domingo. Los dos autores tienen una gran vinculación con la ciudad. «Yo soy tarraconense. Y Pensabene ha estudiado mucha Tarragona. En los años 90 ya había trabajado en el Foro», indica el autor.

Ellos dos decidieron hacer estudio volviendo a juntar todas las piezas y las estudiaron, para investigar y buscar nuevos horizontes sobre las mismas y sobre el conjunto patrimonial. «Hacemos un trabajo de correlación arquitectónica. Es un planteamiento que sólo podía hacer Pensabene, por su bagaje y su nivel de pericia», dice Domingo.

En este sentido, una de las novedades que plantean los autores es una reconstrucción en tres dimensiones del edificio. «Lo hacemos a partir de diferentes cálculos. Por ejemplo, a partir de una parte de columna, podemos intentar averiguar sus dimensiones totales y hacer nuevas propuestas», explica el autor.

Otra rama del trabajo que han terminado Javier Á. Domingo y Patrizio Pensabene gira entorno la simbología política y el trasfondo del Foro Provincial. «Hemos ido más allá y ver qué élites financiaron su construcción, por qué motivos y qué problemas se encontraron por el camino», explica Domingo.

La proyección inicial del Foro era «enorme», como toda la Parte Alta de Tarragona. Para hacerlo el mayor del imperio. «Muchas personas colaboraron y pusieron dinero porque estaban interesados políticamente. Era una forma de acercarse al poder», dice el autor del libro sobre el monumento tarraconense.

El papel de Galba

El año 15 d.C. el emperador Tiberio autorizó la construcción del templo, después de que una delegación de Tàrraco fuera a Roma para pedirla. Aquí, el papel de Galba, antes de ser emperador, fue muy importante. «Él vio que se podía ganar el favor del nuevo emperador con el templo y su construcción», explica Domingo.

Además, Galba fue gobernador de Tàrraco durante ocho años. «El primer diseño era más pequeño y fue Galba quien decidió hacerlo mayor», indica el autor.

Pero la construcción quedó inacabada. «Quizás hubo un problema de financiación. También ha registrado un asesinato del gobernador de la época de Tarraco, que quizás también tendría que ver», especula Domingo. Cuando Galba se convierte en emperador, vuelve a activar el proyecto cuando visita Tarraco y ve el Foro inacabado.

La excusa para Vespasià

Después de su muerte, es el emperador Vespasià quien tiene que justificar su llegada al poder. «Lo consigue vinculándose a August y su figura. Busca excusas para conseguirlo. Y el templo en Tarraco es una excusa perfecta. Un elemento clave», sentencia al autor.

El emperador Vespasià hace lo mismo con otros edificios en Roma y de esta forma justifica su poder ante los ciudadanos. «Les élites también lo ayudaron porque todo el mundo tenía intereses de propaganda política», dice Domingo. Con todo, el Foro Provincial era «demasiado ambicioso». «Era un proyecto para las siguientes generaciones, que tenían que seguir apostando. No se pudo acabar nunca», concluye.

La arquitectura imperial de Roma empezó en Tarraco «Un nuevo elemento que exploramos es la vinculación del Foro Provincial con la arquitectura imperial de Roma», explica Javier Á. Domingo . Según indican los autores en el libro, las nuevas modas arquitectónicas de la época arrancan en Tarraco con este templo y después se trasladarán a la capital del imperio. «No se puede entender sin el Foro de Tarraco . Es una pieza más, que complementa los edificios de Roma, aunque estén en ciudades diferentes», dice Domingo .

Además, el edificio que se construirá en Tarraco después inspirará otros por todo Hispania y por la Galia. «Un ejemplo es el Foro de Arles , en Francia. Se trata de una tradición porticados con capitel compuesto. En Tarraco se interpretan las nuevas modas y después se expanden, cogiendo de modelo el Foro Provincial», expone al autor. Así, el monumento tarraconense sirvió como campo de pruebas, pero también como una oportunidad para lucirse, antes de ir a la capital.

Presentación en la sala del sarcófago de l' Hipòlit

El pasado miércoles se llevó a cabo la presentación del libro a la la sala del Sarcófago de l'Hipòlit del Pretori. El acto fue presentado por la directora de la Unidad de Estudios Arqueométricos del Instituto Catalán de Arqueológica Clásica (ICAC), Anna Gutiérrez Garcia-Moreno e incluyó una explicación de la investigación sobre la arquitectura del foro provincial de Tarraco y un turno de preguntas con el público. Garcia-Moreno definió el libro como una obra primordial en el conocimiento del Foro Provincial.