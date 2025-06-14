Sucesos
Un nuevo dispositivo Kanpai deja detenciones y denuncias por drogas y armas en Salou y Tortosa
Les actuaciones se han hecho en nueve municipios de Cataluña
Veinticuatro personas, con una media de cinco arrestos anteriores cada una, han sido detenidas en las últimas horas en el marco de una operación desarrollada por los Mossos y las policías locales en nueve poblaciones catalanas dentro del plan Kanpai, diseñado para combatir la multirreincidencia.
Los Mossos han explicado este sábado que la operación empezó a las 14.00 horas de ayer y ha concluido a las 06.00 horas de esta madrugada en Tàrrega (Urgell), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Salou (Tarragonès), Mataró (Marisma), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Tortosa (Baix Ebre), Figueres (Alt Empordà), Vic (Osona) y la Seu d'Urgell (Alt Urgell).
En la operación han participado 796 agentes, de los cuales 615 son del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Además de las veinticuatro detenciones, diez personas más están siendo investigadas penalmente y se ha identificado veinticuatro más citadas por extranjería. Dos menores que se habían escapado de un centro tutelado han sido devueltos a lo mismo.
En el dispositivo se han inspeccionado dieciocho locales y se han tramitado 138 denuncias por tenencia de droga o armas y ochenta y nueve denuncias administrativas por varias irregularidades. En conjunto, se han identificado 1.717 personas y 289 vehículos, de los cuales cuatro han quedado inmovilizados.
Vulneraciones de condena y menores huidos
Por poblaciones, en Tàrrega se ha detenido a cuatro personas, se han inspeccionado dos bares, se ha identificado 157 personas y 58 vehículos y se han tramitado once denuncias administrativas por tenencia de droga.
En Sant Feliu de Llobregat, se ha detenido a dos personas, una por extranjería y otra por ruptura de condena, se ha identificado dos citadas por extranjería, y se han tramitado nueve denuncias administrativas, de las cuales dos están por armas y dos por consumo de alcohol en la vía pública. Se ha identificado en total 127 personas y 59 vehículos, de los cuales cuatro han quedado inmovilizados.
En la localidad tarraconense de Salou se ha identificado 272 personas y 25 vehículos, entre ellos una motocicleta que ha quedado inmovilizada. Se ha detenido a seis personas que, en conjunto, suman 63 antecedentes, mientras otra está siendo investigada por hurto.
Los agentes han tramitado, además, veinte denuncias, cuatro de ellas por armas, 35 más por la vía administrativa por infracciones a la ley tributaria y a la ley de protección de datos y contrabando de tabaco, entre otros. En la localidad se han inspeccionado cuatro locales.
En Mataró, los agentes han detenido a nueve personas, tres de ellas por ruptura de condena, mientras que un menor ha sido denunciado por daños. En total, los arrestados tienen 47 antecedentes policiales. Los agentes han identificado a 304 personas, y han tramitado 29 denuncias, seis de ellas por posesión de armas.
En Vilanova i la Geltrú, los Mossos han detenido a una persona por conducción temeraria, arrestado que tiene ocho antecedentes policiales más. En esta ciudad han identificado 44 personas y 29 vehículos, han inspeccionado tres locales y han tramitado ocho denuncias, dos por tenencia de armas.
En Tortosa han tramitado 17 denuncias, dos de ellas por tenencia de armas, mientras que en Figueres se ha detenido una persona a quien se le han intervenido catorce kilos de hachís.
En esta ciudad gerundense, se identificaron dos menores que habían huido de un centro tutelado y se tramitaron, entre otros, tres denuncias por posesión de armas.
Los agentes investigan penalmente, después de la operación, siete personas de Vic, dos por hurto, tres por apropiación indebida y una por ruptura de condena, que fue arrestada. Tramitaron, además, 26 denuncias administrativas, cuatro de ellas por posesión de armas.
Finalmente, en La Seu de Urgell, los agentes identificaron a 99 personas, una de ellas investigada penalmente por ruptura de condena y con dos antecedentes.