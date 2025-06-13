La inflación vuelve a retroceder en Tarragona y el Ebro en mayo y se sitúa en el 1,8%

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lo'Índice de Precios al Consumo (IPC) ha vuelto a recular en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre durante el mes de abril y la variación anual se sitúa en el 1,8%. Están tres meses consecutivos que la inflación va a la baja al territorio, después de un IPC de más del 3% en enero y en febrero. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de este viernes, sólo el transporte (-1,1) y el ocio y la cultura (-2,2) se han abaratado con respecto al mes de abril de este año. Por otra parte, la ropa y calzado (1,9), las bebidas alcohólicas y el tabaco (1,5), y los alimentos (1,1) son las categorías con un aumento de precios intermensual. También registran entre 3 y 4 puntos de incremento de precios con respecto a mayo del año pasado.

Con respecto a mayo de 2024, el único sector que se ha abaratado en el Campo de Tarragona y las Terres de l'Ebre son los transportes, en los que se registra una rebaja de precios del 3,6%. La restauración se ha encarecido en un año 4,8 puntos, la educación 3 puntos y las comunicaciones 2,2 puntos.

La inflación en Cataluña se ha moderado tres décimas en mayo y se ha situado también en el 1,8% que registran las demarcaciones de Tarragona y el Ebro. Es la cifra más baja en el país desde septiembre del 2024.