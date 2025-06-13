Un estudio confirma la afectación de las mercancías por la costa a la población, el turismo y la naturaleza

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili ha hecho público un estudio encargado por el Port de Tarragona que analiza posibles alternativas para el transporte de mercancías. El documento compara el tercer hilo por la costa, línea planeada actualmente, con tres trazados por el interior propuestos por el Ministerio de Transportes y una cuarta opción planteada por la Plataforma Mercaderies per l'Interior. A diferencia de otros estudios este tiene en cuenta afectaciones sobre espacios naturales, población, espacios urbanizables o patrimonio, pero no profundiza en el coste ni la viabilidad económica.

Con todos estos aspectos en frente, la línea de la costa aparece como la opción «menos preferible», mientras que las propuestas 2 y 3 del Ministerio obtienen una mejor puntuación, muy cerca de la alternativa de la plataforma. El aspecto que más se ha tenido en cuenta por los expertos –profesionales y académicos del Camp de Tarragona- que han participado del análisis es el de la población afectada, con especial atención a la más vulnerable.

Atendiendo esta variable, las líneas propuestas por el ministerio con un trazado por el norte de Reus o el polígono de Vila-seca son las que menos afectación generarían, al ubicarse en zonas industriales o rurales. Por otra parte, la línea de costa pasa por zonas densamente pobladas, afectando especialmente en torno a Tarragona, a Torredembarra, Altafulla y la Canonja.

Otro aspecto con un peso relevante es la clasificación del suelo de los terrenos por donde pasa la vía. En este caso, el tercer hilo por la costa es la opción con mayor impacto en el suelo urbano residencial. Por otra parte, esta línea es la más próxima a la actividad económica consolidada. El estudio señala que este hecho «podría ser ventajoso para el transporte de mercancías», pero también puede generar «una afectación en la zona».

La línea de costa también se señala como la más próxima a zonas ambientales protegidas, especialmente de la Red Natura 2000. Las alternativas interiores presentan un mejor balance, pero también incluyen tramos con impacto.

Con respecto al impacto patrimonial, el estudio confirma que la línea de costa puede suponer un peligro para el conjunto arquitectónico de Tarragona, especialmente en los tramos próximos al puerto y al centro histórico de la ciudad. Un estudio preliminar de Adif descartó afectaciones en el anfiteatro romano. Sin embargo, los responsables de la URV recomiendan plantear protocolos de monitorización para proteger el patrimonio.

A favor de la costa

Aunque la opción de la costa se presenta como la menos prioritaria, el informe también detalla algunos aspectos positivos de esta alternativa. Por una parte, se apunta que el tercer hilo es el que necesita una menor inversión en nuevas infraestructuras. Por otra parte, se señala como un problema la concentración de viajes a una misma infraestructura. La propuesta de Mercaderies per l'Interior podría ser la más costosa, según el estudio.

Otro hecho destacado es que la línea de costa representa menos afectaciones por la biodiversidad singular y funcional, evitando el impacto sobre hábitats nuevos. La línea de costa es también la menos perjudicial en los suelos agrícolas. Por el contrario, es la que tiene una afectación más alta en establecimientos turísticos.