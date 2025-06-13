La dieta Mediterránea y el ejercicio reducen hasta un 59% el riesgo de tomar fármacos psiquiátricos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Seguir una dieta basada en los principios de la dieta Mediterránea y hacer ejercicio físico moderado puede reducir entre un 41% y un 59% el riesgo de iniciar el consumo de medicamentos psiquiátricos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y anticonvulsivos. Así lo revela un estudio liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar y la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna-Universitat Ramon Llull. El trabajo, que se ha publicado a publicado en 'Age and Ageing', se ha basado en datos del ensayo clínico Predimed sobre la dieta Mediterránea y la salud cardiovascular. Así, ha analizado entre 6.000 y 7.000 personas de edad avance, con una media de 67 años, y con riesgo de sufrir enfermedades crónicas.

Los resultados del trabajo sugieren que la combinación de una alimentación saludable y de una actividad física regular puede tener un impacto positivo en la salud mental de las personas mayores, reduciendo la necesidad de iniciar medicamentos para trastornos como la depresión, la ansiedad u otros trastornos neurológicos.

Según el doctor Álvaro Hernáez, investigador del Hospital del Mar y profesor de Blanquerna, «los resultados indican que seguir una dieta Mediterránea reduce la probabilidad de iniciar tres de las principales medicaciones psiquiátricas: antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, así como los anticonvulsivos, asociados a enfermedades neurológicas».

Al mismo tiempo, ha dicho que la investigación también ha apuntado que la práctica de actividad física también muestra beneficios, aunque las asociaciones con la reducción del consumo de fármacos son más débiles en comparación con la dieta.

En este sentido, el trabajo ha concluido que un aumento en la adherencia a la dieta Mediterránea (mesurada en una escala de 0 a 14) se vincula con una disminución significativa en el consumo de fármacos: un 28% menos antidepresivos, un 25% menos ansiolíticos, un 23% menos antipsicóticos y un 23% menos anticonvulsivos.

Con respecto a la actividad física, el incremento de ejercicio moderado, como caminar 40 minutos a la semana o practicar pilates o aeróbic 30 minutos, se asoció con un 20% menos de riesgo de empezar antidepresivos y un 15% menos ansiolíticos.

Combinación ideal para una salud mental mejor

Según los investigadores, los mejores resultados se producen cuando las personas adoptan simultáneamente una dieta Mediterránea y empiezan a hacer ejercicio físico. En estos casos, los participantes mostraron una reducción en el riesgo de empezar a tomar medicamentos psiquiátricos de entre un 41% y un 59%, siendo el 59% para los antidepresivos, el 46% para los ansiolíticos, el 55% para los antipsicóticos y el 41% para los anticonvulsivos.

Los responsables del trabajo han indicado que estos resultados se pueden explicar por mecanismos neuroprotectores como la reducción del estrés oxidativo, la neuroinflamación y la mejora de la función de los neurotransmisores, factores que podrían contribuir a una mejor salud mental.

Apostar por alternativas complementarias

En esta misma línea, el trabajo ha subrayado la necesidad de explorar alternativas a los tratamientos farmacológicos para la salud mental, especialmente para personas de más de 65 años, un grupo con alta prevalencia en el uso de medicamentos psicoactivos.

Finalmente, han planteado la posibilidad de llevar a cabo un ensayo clínico para evaluar la efectividad de la dieta Mediterránea y la actividad física como intervenciones preventivas para trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o los trastornos psicóticos y convulsivos.

A la investigación también han participado expertos del área de Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición del CIBER y del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER.