La reunión Grupo Impulsor acaba sin acuerdo sobre la forma jurídica del ente metropolitano

Imagen de la reunión del Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona que se ha celebrado esta mañana.Diputación

El Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona se ha reunido esta mañana para debatir cuál tiene que ser la forma jurídica con la que se tiene que constituir. Durante el encuentro, se han expuesto diferentes propuestas, pero no se ha llegado a ningún consenso.

Durante las próximas semanas, cada ayuntamiento analizará las opciones que se han puesto sobre la mesa y en «un plazo poco breve» se volverán a reunir para «tomar una decisión». Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, quien ha señalado que la voluntad del Grupo Impulsor —liderado por la misma administración provincial— es que se acabe de definir el modelo de gobernanza «durante este verano».

Con respecto a la gestión ejecutiva, los ayuntamientos han consensuado la creación de una Oficina para el desarrollo y la competitividad del Camp de Tarragona. Esta tendrá como finalidad proyectar la futura Área Metropolitana como referente de competitividad, innovación, talento y calidad de vida del sur de Europa.

Este nuevo instrumento servirá para captar recursos e inversiones a nivel internacional, hecho que permitirá que los municipios puedan trabajar de forma integral y unitaria para ofrecer muchos más atractivos turísticos y de ocio de forma conjunta. «Será el brazo ejecutor de este ente metropolitano», apuntaba Llauradó.

En la reunión de esta mañana, ha habido un gran ausente: el Ayuntamiento de Vila-seca. Y es que todavía no se ha dado el clima de confianza para que el alcalde vilasecano, Pere Segura, participe. Todo deriva del choque con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, por la ubicación de la futura estación Intermodal. Sin embargo, la presidenta de la presidenta de la Diputación se muestra optimista sobre su vuelta al Grupo Impulsor.