Salud
Detectan dos brotes de sarampión en Tarragona en los cinco meses del año
Tres de los ocho brotes notificados en Cataluña son importados
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha notificado desde enero hasta el 6 de junio un total de 51 casos de sarampión, casi el doble que en 2024 hasta el 29 de septiembre. De todos los casos, 22 son importados (43,1%), 6 (11,8%) son relacionados con la importación, y 23 (45,1%) son de origen desconocido. Diecisiete de los casos son procedentes de Marruecos (33,3%), 1 de Vietnam (1,9%), 1 de Corea (1,9%), y 3 de Francia (5,9%). Siete se han notificado en enero, 10 en febrero, 2 en marzo, 13 en abril, 18 en mayo y 1 en junio.
Los afectados son 35 hombres (68,6%) y 16 mujeres (31,4%), de entre 10 meses y 61 años de edad. Dos de los casos están vacunados con dos dosis (3,9%), 2 vacunados con 1 dosis (3,9%), 27 no vacunados (52,9%) y, en 20, el estado vacunal es desconocido (39,2%).
De los 22 casos importados, hay 13 no vacunados, 8 con el estado vacunal desconocido, y 1 (el viajero en Vietnam) vacunado con una dosis. De los 6 relacionados con la importación, 1 está vacunado con dos dosis, 1 no está vacunado y, en 4, el estado vacunal es desconocido. De los 23 casos de origen desconocido, hay 13 no vacunados, 8 con el estado vacunal desconocido, 1 (enfermera) vacunado con una dosis y 1 vacunado con dos dosis. Además, se han notificado 3 posibles casos de reacciones vacunales, 2 de ellos se han confirmado, el tercero no se ha podido confirmar.
Del total de casos, 24 casos han sido agrupados en 8 brotes: 2 en el territorio de Tarragona, 2 en el Barcelonès Nord-Maresme, 2 en Lleida, 1 en la Cataluña Central y 1 en el Vallès. Tres de los brotes son de origen importado y 5 de origen desconocido; 7 de ellos producidos en el ámbito familiar y 1 vinculado a los ámbitos laboral y sanitario.