Detectan dos brotes de sarampión en Tarragona en los cinco meses del año

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha notificado desde enero hasta el 6 de junio un total de 51 casos de sarampión, casi el doble que en 2024 hasta el 29 de septiembre. De todos los casos, 22 son importados (43,1%), 6 (11,8%) son relacionados con la importación, y 23 (45,1%) son de origen desconocido. Diecisiete de los casos son procedentes de Marruecos (33,3%), 1 de Vietnam (1,9%), 1 de Corea (1,9%), y 3 de Francia (5,9%). Siete se han notificado en enero, 10 en febrero, 2 en marzo, 13 en abril, 18 en mayo y 1 en junio.

Los afectados son 35 hombres (68,6%) y 16 mujeres (31,4%), de entre 10 meses y 61 años de edad. Dos de los casos están vacunados con dos dosis (3,9%), 2 vacunados con 1 dosis (3,9%), 27 no vacunados (52,9%) y, en 20, el estado vacunal es desconocido (39,2%).

De los 22 casos importados, hay 13 no vacunados, 8 con el estado vacunal desconocido, y 1 (el viajero en Vietnam) vacunado con una dosis. De los 6 relacionados con la importación, 1 está vacunado con dos dosis, 1 no está vacunado y, en 4, el estado vacunal es desconocido. De los 23 casos de origen desconocido, hay 13 no vacunados, 8 con el estado vacunal desconocido, 1 (enfermera) vacunado con una dosis y 1 vacunado con dos dosis. Además, se han notificado 3 posibles casos de reacciones vacunales, 2 de ellos se han confirmado, el tercero no se ha podido confirmar.

Del total de casos, 24 casos han sido agrupados en 8 brotes: 2 en el territorio de Tarragona, 2 en el Barcelonès Nord-Maresme, 2 en Lleida, 1 en la Cataluña Central y 1 en el Vallès. Tres de los brotes son de origen importado y 5 de origen desconocido; 7 de ellos producidos en el ámbito familiar y 1 vinculado a los ámbitos laboral y sanitario.