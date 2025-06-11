El servicio funerario público de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí arrancará este 21 de junio

Alcaldes implicados en Funecamp SA durante el anuncio de la puesta en marcha del servicio. Tjerk van der Meulen

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Después de más de dos años de travesía, Funecamp será una realidad este 21 de junio. Los ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí están «ultimando los detalles» para poner en marcha esta empresa pública que mancomunará los servicios funerarios de los cuatro municipios.

Los alcaldes de los cuatro municipios lo anunciaron ayer en la sala de velatorios de Constantí, un nuevo equipamiento que se pondrá en marcha a la vez que la empresa pública. Todos los alcaldes coincidieron en el hecho de que esta es una apuesta por ofrecer un servicio «ético, público y de calidad».

Así, la plantilla de Servicios Funerarios de Reus y Baix Camp pasará a formar parte de Funecamp SA. También se esperan nuevas contrataciones, especialmente dedicadas a la asistencia ciudadana, pero todavía no se han conocido los detalles. Lo que ya está en marcha es la contratación de una persona responsable de la asesoría jurídica,

Los trámites jurídicos han supuesto la principal traba en esta constitución, tal como detalla Sandra Guaita, alcaldesa de Reus. Varias funerarias privadas interpusieron un recurso de apelación a la empresa pública. No obstante, Guaita considera que «sin medidas cautelares no se impide la entrada en funcionamiento del servicio». Además, la alcaldesa destaca que «han sido muy precisos jurídicamente» durante toda la puesta en marcha.

En los días que vienen, también pasarán a formar parte de esta nueva empresa los tanatorios de Salou y Vila-seca, una vez se agoten las concesiones privadas que están en marcha actualmente. Los alcaldes detallan que en los próximos plenos municipales, previstos para final de mes, se podrán hacer efectivos estos traspasos. Además, el crematorio de Reus también pasará a estar mancomunado.

Mirada metropolitana

Los diferentes alcaldes destacan la «visión metropolitana» que supondrá esta iniciativa «pionera en todo el Estado», según destaca Guaita. En el caso de Salou, esta supone la primera empresa pública que crea el municipio. «Sumar esfuerzos, siempre que el objetivo sea mejorar el servicio, funciona», destacaba el alcalde Pere Granados.

En la misma línea, Pere Segura, alcalde de Vila-seca, considera que Funecamp es «una oportunidad para mejorar el servicio» después «de haber sufrido» con la gestión privada. El alcalde lamenta que este proyecto «se haya visto como algo no deseado» en el ámbito privado.

Según detallan desde el Ayuntamiento de Reus, «hay otros municipios que han mostrado interés en formar parte de este servicio». Guaita detalla que han decidido «ponerlo en marcha entre los cuatro», aunque no cierran la puerta a «futuras incorporaciones».

Los precios públicos todavía se tiene que aprobar, pero se estima que existirá un servicio básico de 1.800 euros y otro ampliado de 2.800. Los responsables indican que este servicio será solo «una nueva opción» para la ciudadanía, que también será compatible con los seguros de vida.