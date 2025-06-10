La popular franquicia que repartirá miles de porciones de pizzas gratis en toda España este jueves

Este jueves 12 de junio a las 18:00 h, Telepizza ofrecerá pizza gratis en todos sus establecimientos de la provincia de Tarragona y del resto de España. ¿La ocasión? El lanzamiento de sus dos nuevas recetas: la Jugona de Burger y la Jugona de Perrito caliente, con sabores que combinan el mejor de la pizza y el fast food americano.

Esta promoción se enmarca dentro de un macrosampling nacional que incluye más de 350 locales repartidos por todo el territorio español. En Tarragona, ciudades como Amposta, Cambrils, Cunit, El Vendrell, Reus, Torredembarra, Tortosa, Valls o la misma capital provincial podrán vivir esta fiesta del sabor. Los de Vila-seca y Salou no aplicarán esta promoción.

Todo el mundo que se acerque en un local Telepizza a partir de las 18 h recibirá una porción de pizza gratis y una lata de Pepsi Lima, sin necesidad de compra previa.

Les nuevas recetas llegan con una apuesta contundente por sabores intensos. La Jugona de Burger incluye carne de vacuno, bacon, queso cheddar, salsa barbacoa y el toque especial de salsa Heinz para Burger. La Jugona de Perrito Caliente, por su parte, apuesta por la salchicha, el bacon, la carne de vacuno y la sorprendente salsa Heinz Curry Mango.