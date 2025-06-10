Los alcaldes de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí y los concejales de servicios funerarios delante del nuevo tanatorio de Constantí

La funeraria supramunicipal FuneCamp entrará en funcionamiento el próximo 21 de junio en Reus, Salou, Vila-seca y Constantí. La empresa pública contará con las salas de velatorios de los tres municipios, el tanatorio y el crematorio de Reus. De momento funcionará con los trabajadores de los servicios funerarios de la capital de Baix Camp y, gradualmente, se irá ampliando la plantilla.

El servicio básico costará 1.800 euros y el medio 2.800 euros, lo que representa un 30% menos que los precios de las funerarias privadas del territorio. Los alcaldes de los cuatro municipios han destacado que la «prioridad» de FuneCamp será «de servicio» y no «comercial». También han valorado positivamente la «visión metropolitana» del proyecto.