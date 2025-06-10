Europastry busca a cien maquinistas para sus plantas de Sarral y Vallmoll

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La empresa Europastry, dedicada a las masas congeladas de panadería, ha lanzado una oferta, a través de la ETT Randstad, para incorporar a 100 maquinistas: 60 para su planta de Sarral (Conca de Barberà) y 40 para la de Vallmoll (Alt Camp), con salarios de entre 1.600 y 2.300 euros brutos mensuales.

Según Randstad, las tareas incluyen pilotar la línea de producción (ajustes de parámetros, arranques y paradas), elaborar producto (mezclas, amasado, laminado y cambios de formato), hacer pequeñas tareas de mantenimiento y abastecimiento de maquinaria y llevar a cabo controles numéricos para asegurar la calidad de cada receta.

Desde el primer día, los trabajadores recibirán formación práctica de la mano de un equipo sénior que los acompañará y dará apoyo en todo momento.

Los candidatos para acceder a estas vacantes tienen que cumplir ciertos requisitos: tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), nivel C2 de castellano, vehículo propio, experiencia mínima de 3 años como maquinista en alimentación o similar y manejo básico de Excel y destreza con ordenadores.

Las personas que accedan a estos lugares tendrán la posibilidad de incorporarse a la plantilla de Europastry en un plazo de entre seis y nueve meses.