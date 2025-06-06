Olena Tokarenko, nueva presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y Terres de l'Ebre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre (AAT) abre una nueva etapa con la elección de Olena Tokarenko Kolumbet como presidenta, la primera mujer que asume este cargo en la historia de la entidad.

La elección se produjo este jueves, en el marco de una asamblea extraordinaria celebrada en Vila-seca, donde también se agradeció la tarea del hasta ahora presidente, Joan Calvet, que ha liderado la asociación desde el 2015 y da un paso al lado por motivos personales y profesionales. Calvet continuará vinculado a la AAT como vocal, manteniendo su compromiso y aportando la experiencia acumulada durante casi una década de dedicación y defensa del sector.

Olena Tokarenko

Olena Tokarenko es empresaria del sector, licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Organización de Acontecimientos por la Universidad de Kiev, y reside en Cataluña desde el año 2000. Inició su trayectoria en PortAventura World y el hotel Le Méridien Ra, ha participado activamente en ferias internacionales como FITUR, ITB Berlín, MITT Moscú o la World Travel Market de Londres, así como en fam trips para promocionar Cataluña como destino de calidad.

En 2012 fundó Beach Front Apartment en Calafell y en 2014 cofundó Tarraco Homes, especializada en alquiler vacacional de alto standing en la Costa Daurada. Es miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Tarragona desde el 2014 y forma parte de la junta directiva de la AAT desde el 2016. Habla seis idiomas —catalán, castellano, inglés, francés, ucraniano y ruso— y su elección representa una apuesta clara por la internacionalización, la innovación, la calidad y el liderazgo femenino dentro del sector.

La nueva presidenta ha agradecido la tarea de Joan Calvet y de todas las personas que lo han acompañado a las juntas de estos años, destacando «la dedicación incansable, el espíritu de cohesión y la defensa firme del sector, siempre con voluntad de diálogo con las instituciones». Con este espíritu, la nueva junta inicia una etapa ambiciosa, con el objetivo de seguir representando con fuerza los intereses de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico ante los retos actuales.

Entre las líneas prioritarias de trabajo de la nueva junta de la AAT destacan la dignificación del sector, la lucha decidida contra la oferta ilegal, la colaboración con los ayuntamientos para evitar normativas excesivas y la defensa de un marco regulador coherente, y sostenible. En este sentido, la Asociación posiciona claramente en contra del Decreto Ley de la Generalitat de Catalunya, que abre la puerta a la retirada de licencias de HUT a partir de 2028, y reclama un rigor en la gestión de las posibles reclamaciones patrimoniales que podrían derivarse de la aplicación de estas medidas.

Al mismo tiempo, la AAT rechaza con firmeza la ola creciente de políticas anti-HUTs promovidas desde varias administraciones y alimentadas por una parte de la opinión pública, con una voluntad explícita de eliminar el sector a escala estatal. Tokarenko lo expresa con claridad, «no nos oponemos a la regulación, pero esta tiene que ser coherente, hecha con criterio y con una perspectiva que garantice la continuidad de un sector que genera puestos de trabajo y promueve un turismo de calidad». Por eso, la AAT defiende una «regulación justa y equilibrada» que proteja la oferta legal y permita combatir de manera efectiva el intrusismo.

Finalmente, la asociación alerta sobre el impacto que tendría una posible subida del IVA al 21% para los apartamentos turísticos y los HUTS, una medida anunciada por el Gobierno que sería claramente discriminatoria con respecto a otras modalidades de alojamiento. También manifiesta su preocupación por el nuevo sistema de registro de viajeros, que impone unas exigencias técnicas y administrativas desproporcionadas, que pueden poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas pequeñas.

La nueva junta directiva de la AAT queda formada por Olena Tokarenko Kolumbet (presidenta), Cristina Berengué Mas (vicepresidenta primera), Juan Miguel Bellaubí García (vicepresidente segundo), Àlex Savé Gasull (secretario general) y Quim Cristià Oliva (tesorero). Los vocales serán Joan Calvet Bienvenido, Jordi Escorza Fontova, Alex Lamoga Golkorew, Jose Zunino Centeno y M. Carmen Lara Díaz. Un equipo plural y comprometido que representa los diferentes ámbitos del sector, de toda la demarcación y que asume el reto de seguir fortaleciendo a un modelo de turismo responsable, competitivo y de calidad.