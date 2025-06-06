Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ICS Camp de Tarragona ha recibido este viernes a los 80 nuevos residentes que se incorporan para completar la formación de su especialidad. Concretamente, el Hospital Universitario Joan XXIII acoge a 48 residentes y la Atención Primaria recibe a 32 residentes. El jefe de estudios del Hospital Universitario Joan XXIII, Cristóbal Añez, y la coordinadora de la Unidad Docente Multiprofesional de Medicina Familiar y Comunitaria, Cruzma Fuentes, han dado la bienvenida a los residentes y los han felicitado por su nueva etapa y para escoger el Camp de Tarragona para ejercerla.

El coordinador del Área de Gestión del Conocimiento y responsable de Formación e Investigación del Camp de Tarragona, Francisco Martín, ha felicitado a los residentes y les ha pedido que sean «exigentes con su formación». El director asistencial de la Gerencia de Atención Primaria, Mingo Ribas, ha dicho que tienen «dos unidades docentes consolidadas y muy potentes para las cuales suban crecer como profesionales». La subdirectora médica del área quirúrgica del Hospital Joan XXIII, Rosa Sagristà, ha incidido en qué «empiezan una nueva etapa como especialistas pero sigue su etapa formativa durante toda la vida profesional».

Por su parte, el adjunto a la Dirección Asistencial de Atención Primaria, Maria del Puy Muniain, ha reconocido que «han hecho una buena elección, ya que la especialidad de enfermería de familia trabaja mucho en equipo en una unidad docente que es multiprofesional». Finalmente, la directora de enfermería del Hospital Joan XXIII, Carme Berbis, ha pedido a los residentes que «aprovechen la experiencia y el conocimiento para atender lo mejor posible a los pacientes».

Especialidades en el ICS Camp de Tarragona

Los 48 nuevos residentes de las diferentes especialidades hospitalarias se reparten de la manera siguiente: alergología (1 residente), análisis clínicos (1), anatomía patológica (1), anestesiología y reanimación (4), angiología y cirugía vascular (1), aparato digestivo (2), cardiología (2), cirugía general y del aparato digestivo (1), cirugía oral y maxilofacial (1), cirugía ortopédica y traumatología (2), dermatología médico-quirúrgica y venereología (1), endocrinología y nutrición (1) farmacia (1), enfermería obstétrica y ginecológica (4), enfermería pediátrica (2), medicina física y rehabilitación (1), medicina intensiva (3), medicina interna (3), nefrología (1), neurología (1), obstetricia y ginecología (2), oftalmología (1), hematología (1), otorrinolaringología (1), radiodiagnóstico (2), urología (1), medicina nuclear (1), comadronas (4) y enfermería del trabajo (1).

Con respecto a los 32 residentes de la especialidad de medicina familiar y comunitaria (22 MIR y 10 IIR) completarán su formación al Hospital Universitario Joan XXIII, Pius Hospital de Valls, en el Hospital de la Xarxa Santa Tecla y a los equipos de atención primaria del ICS Camp de Tarragona.