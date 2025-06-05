El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una moción impulsada por Junts per Catalunya con el objetivo de mejorar la movilidad y la accesibilidad a la estación de alta velocidad Campo de Tarragona. La propuesta ha contado con un amplio apoyo y ningún voto en contra.

El diputado Jordi Bertran ha defendido la moción destacando que «hay que resolver de una vez por todas la conectividad de la estación Camp de Tarragona, con un millón de viajeros anuales». En este sentido, el Parlament ha instado al Govern de la Generalitat a crear dos nuevas líneas de autobús lanzadera que conecten la estación con las estaciones de autobuses de Tarragona y Reus, con horarios coordinados con los trenes de alta velocidad.

Además, se ha aprobado reformular el proyecto del TramCamp para que conecte también con la estación, así como ampliar la capacidad y frecuencia de los trenes AVANT hasta quince circulaciones diarias en cada sentido. La moción pide más frecuencias a primera hora de la mañana, la duplicación de la capacidad en horas punta y un sistema tarifario justo. También se exige eliminar las prácticas que limitan el uso de abonos a pesar de la existencia de plazas vacías.

Otro de los puntos clave de la moción es la construcción de un aparcamiento disuasivo de bajo coste en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de la Secuita. Este equipamiento tendrá que incluir plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, para facilitar el acceso a los servicios ferroviarios.

En el ámbito vial, el Parlament reclama al Govern que pacte con el Estado la ampliación de un tercer carril en la N-240 y desencalle la construcción de un vial de 1,5 km que conecte la estación con la carretera del Catllar, mejorando así el acceso para los usuarios del Baix Gaià.

También se ha aprobado una enmienda de ERC que pide ampliar el sistema tarifario de la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona para incluir más de una veintena de municipios de la región.

Otros puntos destacados de la moción incluyen la petición en el gobierno español de avanzar el horario de un tren AVANT con origen en Tortosa para que llegue a Barcelona antes de las 8 de la mañana, y la exigencia de liberar los peajes de la autopista C-32 mientras duren las obras del cuarto carril de la AP-7 para descongestionar el tráfico.