Los Mossos detectan un aumento de las infracciones en el tiempo de conducción de los chóferes de autobuses

Los Mossos d'Esquadra han detectado un aumento de las infracciones en el tiempo de conducción y descanso de los chóferes de autobuses. El cuerpo policial realizó ayer en Salou un control específico durante todo el día de este tipo de vehículos y su resultado fue «excepcional». Se registraron hasta 31 sanciones por saltarse los tiempos establecidos para conducir los autocares, unas cifras que la policía autonómica no se esperaba.

«Concentramos a muchas patrullas en un punto donde podemos hacer una inspección potente», explicaba Josep València, sargento y jefe del dispositivo. El dispositivo duró hasta por la tarde y se inspeccionaron 31 autocares. «Estamos unos 25 minutos con cada vehículo. La mayoría de sanciones son por superar el tiempo permitido de conducción. Muchas veces es 20 minutos, pero les tenemos que multar. No podemos jugar con eso», aseguraba València. La sensación dentro del cuerpo es que la falta de profesionales hace que las empresas prefieran pagar la denuncia antes que parar el vehículo.

Más allá, se registraron dos deficiencias en la contratación del servicio, dos por no hacer registros manuales en el tacógrafo, dos por no tener visible el letrero de transporte de menores y un selector inadecuado. Con todo, las infracciones llegaron a las 45, ya que algunos conductores fueron sancionados por varios motivos.

Los objetivos del operativo son diferentes. Desde reducir los posibles accidentes a fortalecer la percepción de control, desde los conductores, empresas y usuarios. «Muchos de los niños que paramos en un control seguro que después comentarán a sus padres el control que hemos hecho», decía València.

Revisión completa

Cuando se paraban los vehículos, los agentes revisaban la documentación pertinente, tanto del vehículo y la empresa como del conductor, revisaban el autobús, el tacógrafo y hacían tests de drogas y alcoholemia. «Para nosotros es una prioridad. No es solo este control, repartimos el trabajo todo el año. Estamos hablando de vehículos donde pueden ir 55 niños al mismo tiempo», expresaba el sargento.

Los Mossos siguen haciendo pedagogía sobre el uso del cinturón. «Yo he vivido tres accidentes graves de autocares. La diferencia entre los heridos graves o mortales fue el cinturón. Todavía hay gente que no se lo pone», decía València. Sin embargo, el sargento admite una mejora en los últimos años. «Antes, subías a un bus y oías como todo el mundo se lo ponía. Ahora son uno o dos. Los padres han hecho mucho trabajo de concienciación con los niños», concluía València.

Darse a conocer

Aparte, ahora, en inicio de la temporada de verano, los agentes paran autobuses de escuelas de Zaragoza, Madrid u otras comunidades autónomas. «En muchos casos es el primer contacto que tienen con los Mossos d'Esquadra y también es una oportunidad para que nos conozcan», afirmaba el sargento. «La reacción acostumbra a ser positiva», añadía. El dispositivo se hizo simultáneamente en otros puntos del país.