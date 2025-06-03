En marcha dos dispositivos de los Mossos contra el tráfico de drogas y armas en Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han desplegado a las cinco de la mañana dos dispositivo en diferentes puntos del territorio contra el crimen organizado asentado en Cataluña vinculado al tráfico de drogas y armas. Los dispositivos los lideran la DIC de Barcelona y la de Girona. En este último caso, la investigación es conjunta con el servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria. Se han desplegado más de 400 agentes que están haciendo entradas y cacheos en municipios principalmente de Girona y el área de Barcelona. Se prevén 24.

En los dos dispositivos participan agentes de la DIC, de las unidades de investigación, seguridad ciudadana, canino, brigada móvil, área de recursos operativos, el Grupo Especial de Intervenciones (GEI), el grupo Hélice y la unidad de drones.

En concreto, los mossos están actuando en Calonge, Lloret de Mar (dos puntos), Maçanet y Llagostera en la región policial de Gerona; en Marganell con respecto en la región Central; en el Vendrell, Roda de Berà y Els Garidells en el caso del Camp de Tarragona; y en Gavà, Mataró (dos puntos), Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Gualba, Rubí, Martorelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles y Sant Pere de Molanta con respecto a las dos regiones del área metropolitana de Barcelona.