Detenidas 29 personas y desmanteladas tres organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y armas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 29 personas y han desmantelado tres organizaciones en el marco de un macrodispositivo contra el tráfico de drogas y armas en diferentes puntos de Cataluña. En concreto, han desplegado dos dispositivos a las cinco de la mañana en diferentes zonas con más de 400 agentes y más de una veintena de cacheos en municipios principalmente de Girona y el área de Barcelona.

Durante estas actuaciones han intervenido 11 plantaciones de marihuana; cocaína, heroína y ovillos de marihuana; 72.350 euros y cuatro armas de fuego y munición. Los dispositivos los han liderado la DIC de Barcelona y la de Gerona. En este último caso, en investigación conjunta con el servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria.

En el dispositivo de Girona se han desarticulado dos organizaciones. Se han hecho 17 cacheos y se han hecho 18 detenciones, además de desmantelar 10 plantaciones de marihuana. Se ha decomisado también cocaína, cogollos de marihuana, 53.000 euros y cuatro armas de fuego. En este dispositivo los Mossos han actuado en Calonge, Lloret de Mar (dos puntos), Maçanet y Llagostera en la región policial de Girona; en Marganell en cuanto a la región Central; y en Mataró (dos puntos), Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Gualba, Martorelles y Rubí, en la región metropolitana norte.

En el dispositivo de la DIC de Barcelona, se ha desarticulado una organización y se han hecho 11 detenciones en ocho cacheos. Se ha desmantelado una plantación de marihuana y se ha decomisado haixix, heroína y cogollos de marihuana, además de 19.000 euros, munición y cuatro armas de fuego. Se han hecho cacheos en el Vendrell, Roda de Berà y els Garidells, en el caso del Camp de Tarragona; y en Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles y Sant Pere de Molanta en cuanto a la región metropolitana sur.

En los dos dispositivos ha participado agentes de la DIC, de las unidades de investigación, seguridad ciudadana, canino, brigada móvil, área de recursos operativos, el Grupo Especial de Intervenciones (GEI), el grupo Hèlix y la unidad de drones.