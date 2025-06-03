El CAdIC alerta de que las playas catalanas podrían desaparecer sin una planificación global

Una de las máquinas llenando uno de los camiones para traspasar arena del puerto de Coma-ruga hacia la playa de Calafell.ACN

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña (CAdIC) ha reclamado una «planificación global» para evitar la desaparición de las playas catalanas. El CAdIC alerta de que sin una «gestión integral» de las arenas el litoral catalán puede sufrir una «degradación progresiva e irreversible».

El impacto creciente del cambio climático, la reducción de sedimentos aportados por los ríos y la mala gestión del efecto de los puertos y espigones sobre el transporte de arenas son los tres principales peligros para las playas de Cataluña.

«El problema no es la presencia de los puertos, sino la falta de aportaciones de sedimentos y la inexistencia de una planificación eficiente», ha señalado el poniente del 15.º documento y vocal del CAdIC, Ramón Arandes.