Francesc Roca: «Es un objetivo viable tener un modelo de FP remunerada en Cataluña»

Publicado por Creado: Actualizado:

Este año hay más de 7.500 nuevas plazas. ¿Se cubre así la demanda actual?

«Estas plazas son un trabajo que no sólo se ha hecho desde la consejería, sino que se ha hecho desde el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde los servicios territoriales se ha tenido en cuenta diferentes aspectos de la oferta y la demanda. En el grado medio y el grado básico, eso se traduce en el hecho de que los alumnos tengan la posibilidad de hacer un ciclo cerca de donde residen. En cambio, cuando hablamos de grado superior, de alguna manera, la oferta y la demanda tiene que ver con sectores estratégicos. En referencia a eso es como estas nuevas plazas se han distribuido».

¿Qué se ha reforzado en el Camp de Tarragona?

Básicamente, vuelvo a insistir, nosotros aquí en Tarragona tenemos sectores muy estratégicos y aquí está el incremento. Uno de estos son la descarbonización y el hidrógeno verde, donde se prevén inversiones importantes. Hay otro que es todo lo que hace referencia a la salud y al bienestar de las personas. Y aquí también se ha mirado que los jóvenes tengan un lugar para poder hacer la formación en el centro de trabajo. Otro ámbito relevante en el Camp de Tarragona es todo lo que hace referencia a las tecnologías digitales avanzadas. El Camp de Tarragona también tiene su propio clúster. Otro tema es el del turismo sostenible y el vinculado al deporte. También en la gastronomía somos un referente».

También hay un refuerzo para dar salida al abandono escolar.

«Sí, también hay una ampliación de programas de formación inicial. Para mí hay una cuestión muy importante que es, que por primera vez en Cataluña, hemos iniciado una nueva vía con la formación profesional básica. Aquí hay un importante incremento. Tenemos que pensar que los jóvenes entre 18 y 24 años que están parados tienen una característica en común: que no están graduados de ESO ni tienen una calificación profesional inicial. Los jóvenes que hagan la formación profesional básica pueden tener estas dos titulaciones. Tenemos jóvenes en el sistema que por una cuestión preventiva creemos que puede ser un buen instrumento la formación profesional básica».

¿Ha crecido el interés de los jóvenes por la FP?

«Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho una apuesta como Gobierno por el bachillerato general, creemos que puede abrir todavía más las puertas a los jóvenes. Esta modalidad te permite no focalizarte en una rama sino en diferentes. Es una apuesta que hemos hecho con los diferentes institutos, con el reto de hacerlo crecer en los próximos años. Hay otro indicador que también vale la pena tener en cuenta, que hay jóvenes que han optado por el bachillerato, han hecho un grado universitario y después hacen un ciclo formativo. Los datos nos dicen que los jóvenes cada vez piensan más en la formación profesional, el incremento del interés en los últimos diez ha sido entre un 38 y un 40%. Al final tenemos que ir conceptualmente pensando que la formación continua ha venido para quedarse».

¿La FP se puede adaptar mejor a los cambios del mundo actual?

«La formación profesional siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en los diferentes sectores. Diría que es una característica de ayer y de hoy. Hoy todavía más. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos profesores muy bien formados, con ganas de aprender y conocer. También tenemos una importante formación en la empresa. Eso hace que se cree un ecosistema donde los docentes también están en contacto con el mundo empresarial. Este vínculo entre empresa y centro educativo es que hace de la FP un modelo muy preparado para adaptarse a los cambios».

¿Puede Cataluña tener un modelo de formación retribuida como Alemania?

«Nosotros, cada vez más, estamos configurando un nuevo modelo de FP catalán. Este año hemos empezado con la dual intensiva. Este modelo no tiene sólo muchas más horas en la empresa, sino que los alumnos reciben una remuneración en forma de beca o en forma de contrato. Hoy tenemos a un 9,6% de alumnado en este modelo. Creemos el objetivo es buscar la manera de incrementar este porcentaje. Pensamos que es un objetivo viable porque lo compartimos con los agentes sociales y con los sectores económicos. Haciendo eso Cataluña se acercará a este modelo alemán, francés, donde los jóvenes que hacen formación profesional tienen alguno un tipo de contrato».

¿Qué opciones tienen un grado más alto de inserción en el Camp de Tarragona?

«Tenemos sectores muy potentes, como el químico, el mantenimiento o las energías renovables. El Camp de Tarragona tiene una formación profesional muy adaptada a la empresa. Tarragona tiene esta riqueza, ya que tenemos concentrada una formación de excelencia en un lugar muy próximo a la industria».

¿Tarragona tiene que servir de ejemplo al resto del país?

«Cataluña es muy asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes realidades. Yo creo la formación dual general estará un tiempo por encima de la intensiva, pero poquito a poquito iremos consiguiendo lo que antes comentaba, que sobre todo los grados superiores vayan hacia la dual intensiva. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Desde la corresponsabilidad, desde los territorios y sobre todo identificar los sectores estratégicos que están generando empleo de calidad y que hacen la riqueza de este país. Tenemos que interpretar cuáles son las necesidades del sector y cuáles son las necesidades de los nuevos perfiles profesionales».

¿Qué oportunidades genera el traslado de la laboral de Tarragona?

«Yo creo que la comisión bilateral entre el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya dará sentido al reto de este traslado y generará un espacio de conocimiento y excelencia. Tenemos que saber que lo importante no es el espacio, sino las personas que generan este conocimiento. Yo creo que es una buena línea de trabajo y ahora lo que hará falta es que las personas que forman parte de esta comisión, que seguro que lo harán, alcancen este objetivo».

¿Y qué me dice del proyecto educativo en la Tabacalera?

«Es una oportunidad que está muy vinculada a un sector estratégico. Creo que durante la conversación he hablado de turismo deportivo, también de turismo sostenible. Yo creo que en estos espacios tenemos que seguir trabajando y apostando por una cuestión colaborativa y complementaria. Porque, al final, cuando trabajamos así, el impacto en la ciudadanía y en el sector económico es muy notable».