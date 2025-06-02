Cae un grupo criminal que usurpaba identidades y hacía estafas en entidades bancarias en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte, conjuntamente con la Policía Nacional, detuvieron, el 8 de mayo, cuatro hombres de 46, 36, 34 y 29 años como presuntos responsables de 127 delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal cometidos en diferentes puntos del estado entre enero de 2023 y en abril de 2025. Tres de los miembros del grupo criminal fueron detenidos en la localidad de Níjar (Almería) mientras que la cuarta detención se produjo en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

El inicio de la investigación nació a raíz de la denuncia, por parte de una entidad bancaria, de varias estafas realizadas a partir de reintegros en efectivo y transferencias bancarias en múltiples sucursales de todo el estado. Las primeras gestiones de los investigadores determinaron que el modus operandi utilizado por el entramado criminal consistía en obtener y utilizar documentos de identidad sustraídos, con los que los miembros del grupo se personaban en sucursales para pedir extractos bancarios de las cuentas corrientes de las personas por quién se hacían pasar. De esta manera podían saber el saldo que había en las cuentas para, acto seguido, desplazarse hasta otra sucursal y efectuar reintegros en efectivo.

Para hacerlo, no dudaban en caracterizarse con pelucas y complementos por conseguir parecerse físicamente a las personas a las que estaban usurpando la identidad. Actuando de esta manera obtuvieron más de 65.000 euros de beneficio.

El grado de itinerancia del grupo abrazaba gran parte del estado, con actuaciones en varias provincias como Murcia, Lleida, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Burgos, Logroño, Barcelona, Girona y Tarragona. Este hecho comportó la creación de un Equipo Conjunto de Investigación entre agentes del Área de Investigación Criminal de la RPMN junto con el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona y el Grupo de Delincuencia Itinerante de la BBPJ de Zaragoza.

En la fase de explotación de la investigación se intervinieron una treintena de documentos de identidad sustraídos. Uno de ellos fue el que utilizó el detenido en Mollet del Vallès para identificarse ante los agentes. Al hombre también le constaban nueve órdenes judiciales de detención.

Los cuatro detenidos, que ya contaban con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el 9 de mayo ante los correspondientes Juzgados de Instrucción de Almería y Mollet del Vallès.