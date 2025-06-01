Tarragona suma 15 víctimas mortales a las carreteras en lo que llevamos de 2025

Les carreteras de la demarcación de Tarragona han registrado a 15 víctimas mortales en los primeros cinco meses de este 2025, una cifra que calca la registrada en el mismo periodo del año pasado, según datos hechos públicos por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Tarragona es, junto con Barcelona, una de las dos demarcaciones con más siniestralidad mortal, acumulando entre ambas un 75% del total de muertos en la red vial interurbana de Cataluña.

En total, 59 personas han perdido la vida este año en 55 accidentes mortales en Cataluña, nuevo más que el año pasado, aunque el número total de accidentes con víctimas y el de personas heridas ha disminuido ligeramente. La tendencia general muestra una reducción del 14,5% de la mortalidad vial con respecto al 2019, año de referencia del plan de seguridad vial.

Uno de los datos que más preocupa es el aumento de víctimas jóvenes: el 40% de los muertos tenían menos de 35 años. De estas, 12 tenían entre 15 y 24 años y 11 entre 25 y 34 años. También se ha incrementado notablemente el número de víctimas entre los colectivos vulnerables: casi la mitad de los muertos eran motoristas (21), peatones (4) o ciclistas (3).

Los motoristas siguen siendo el grupo más castigado, con 21 víctimas, cifra superior en la del 2024 y también en la del 2019. Ante estos datos, el SCT hace un llamamiento tanto a los usuarios vulnerables como el resto de conductores para reforzar la conciencia del riesgo, el respeto mutuo y la prudencia en la carretera.

Con respecto al tipo de accidentes, las salidas de vía y los choques frontales son las causas más habituales de los siniestros mortales. También hay que destacar que casi la mitad de las muertes se han producido en fines de semana o vísperas de festivos, y que los sábados y domingos por la mañana concentran los momentos de más riesgo.

A nivel de vías, lo AP-7, con 7 víctimas, y la C-58, con 5, son las carreteras catalanas con más muertos acumuladas este 2025.