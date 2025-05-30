El Govern hace un buen balance de la prueba de sirenas de riesgo químico y el simulacro de confinamiento

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Las 55 sirenas de riesgo químico del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre se activaron ayer correctamente durante el simulacro impulsado desde Protección Civil. El servicio de emergencias también puso en marcha ayer nuevamente las alertas móviles y, aunque algunas no funcionaron a tiempo, el Govern también hace una buena lectura de esta prueba.

Una de las principales novedades que ha tenido este simulacro con otros anteriores ha sido el envío masivo del enlace de una encuesta de valoración para comprobar los resultados de la alerta. La consejera de Interior, Núria Parlon, explica que «por cuestiones de protección de datos no pueden conocer a cuántos móviles ha llegado la notificación ni dónde están ubicados estos».

La encuesta ha sido contestada por unas 2.000 personas, según los cálculos de Protección Civil, cerca del 90% de las personas que han contestado afirman tanto haber recibido la notificación móvil como haber oído las sirenas. Hay que destacar que esta prueba englobaba a unas 200.000 personas en total. Sin embargo, desde el Govern de la Generalitat aseguran que la respuesta a las encuestas ha sido «mucho más notable que en últimas ocasiones».

Simulacro de confinamiento

Otra de las grandes novedades de la prueba de ayer fue el simulacro de confinamiento. Siguiendo los pasos que se tendrían que dar en caso de riesgo químico, desde Protección Civil se invitó a la ciudadanía a quedarse en casa o en los puestos de trabajo durante los quince minutos que duró la prueba.

Además, se distribuyeron varios observadores por la demarcación donde se hizo un confinamiento simultáneo. Entre los que participaron de la prueba se encuentran centros comerciales, como el Parc Central, PortAventura World, varios hoteles de Salou, los hospitales públicos de Reus y Tarragona y hasta 34 centros escolares de la demarcación.

Los responsables de Protección Civil afirman que el simulacro se ha seguido «correctamente» en estos puntos. Núria Parlon detalla que se ha escogido las cuatro de la tarde para hacer estas pruebas dado que «es un momento en el que hay movilidad en las carreteras y niños en las escuelas».

Por otra parte, desde el 112 han recibido unas 34 llamadas durante la prueba de sirenas, un número similar al de la última edición. Desde Protección Civil aseguran que estas son «pocas llamadas», alegando que eso es «una prueba que ha habido un trabajo previo de conocimiento de la población».

Nuevos simulacros

La consejera de Interior asegura que se seguirán haciendo ejercicios prácticos y simulacros para «fomentar el conocimiento de autoprotección» entre la ciudadanía. De momento, ha anunciado que hacia otoño hay prevista otra prueba del Plaseqta con despliegue de efectivos incluido, pero la fecha exacta todavía está por confirmar. Más allá, afirma que se harán pruebas como la de ayer «cada año».

Parlon remarca que estas iniciativas ayudan a «evitar situaciones reactivas y malpensadas» entre la población. Por otra parte, la responsable de Interior afirma que la ciudadanía del Camp de Tarragona está «sensibilizada» ante las emergencias, un hecho que se ha incrementado a raíz del incidente de Iqoexe.