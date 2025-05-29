Imagen de archivo de una sirena de riesgo químico de Tarragona.Cedida

Hoy jueves 29 de mayo a las 16 horas, la Dirección General de Protección Civil llevará a cabo un simulacro masivo de riesgo químico en las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El ejercicio incluirá la activación de 55 sirenas y el envío de dos mensajes de alerta en los teléfonos móviles de la ciudadanía.

¿Dónde tendrá lugar la prueba?

El simulacro afectará a un total de 16 municipios, con especial incidencia en las zonas del PLASEQTA (sector químico de Tarragona) y PLASEQCAT (Terres de l'Ebre). Les sirenas sonarán a 14 de estos municipios, mientras que en dos más (el Catllar y la Secuita) se recibirán alertas móviles para estar dentro de la cobertura acústica.

¿Qué pasará durante el simulacro?

16:00 h : Envío del primer mensaje de alerta ES-Alert en todos los móviles dentro de la zona afectada.

: Envío del primer mensaje de alerta en dentro de la zona afectada. Acto seguido: Sonarán las sirenas con sonido ondulante de 3 minutos , que simula el inicio de un confinamiento.

, que simula el inicio de un confinamiento. 15 minutos después: Final de la prueba con sonido plano de 30 segundos y envío del segundo mensaje con un enlace para valorar la recepción de las alertas.

¿Qué tiene que hacer la ciudadanía?

Este año, Protección Civil invita la población a practicar el confinamiento como si fuera un caso real. Eso implica:

Entrar dentro de un edificio.

Cerrar puertas y ventanas.

Parar la ventilación exterior.

Seguir las indicaciones oficiales.

Esta práctica es clave para saber como actuar delante un posible accidente químico real.

¿Cómo será el mensaje de alerta?

Los móviles recibirán un mensaje como este:

«PRUEBA DE SIRENAS Y ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL. Se activan las sirenas de riesgo químico para hacer pruebas en las zonas de riesgo de Tarragona. Es un SIMULACRO. Practica el confinamiento en un espacio seguro cerrando puertas y ventanas»

En Terres de l'Ebre, el mensaje será similar pero adaptado en la zona.

Tres nuevas sirenas sonarán por primera vez

En esta prueba, tres nuevas sirenas se activarán por primera vez:

Muelle de Baleares (Puerto de Tarragona)

Torre d'en Dolça ( Vila-seca )

( ) Càmping La Pineda ( Vila-seca )

Esta ampliación mejora la cobertura sonora en zonas con actividad turística e industrial.

Más de 200.000 personas implicadas

La prueba de hoy es una de las mayores hechas hasta ahora, con una afectación potencial además de 200.000 personas. También participarán 22 escuelas, con más de 11.000 alumnos y personal, así como PortAventura, que activará el confinamiento a algunos sectores del parque.