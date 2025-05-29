Santiago Oliva Gorria, nuevo gerente de Oliva Motor en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo Oliva Motor presenta a su nuevo gerente en Tarragona: Santiago Oliva Gorria, que asume el cargo con el objetivo de consolidar y continuar el impulso del negocio familiar en la demarcación. Sustituye en el cargo a Carlos Fontana, quien se dedicará en exclusiva a las funciones de Director General del Grupo.

La gerencia de Oliva Motor en Tarragona engloba la gestión integral de las marcas BMW, MINI y BMW MOTORRAD, tanto en lo que respecta a vehículo nuevo y de ocasión, como a los servicios de posventa. Santiago Oliva representa la tercera generación al frente del grupo familiar y cuenta con una sólida trayectoria dentro del sector de la automoción. Hasta ahora, ha estado al frente de la dirección de BMW MINI Oliva Motor en Perpiñán, liderando la expansión internacional del grupo con la entrada en el mercado francés, donde ha desarrollado un equipo de gestión propio y ha establecido sinergias estratégicas entre ambos territorios.

Anteriormente, ejerció como Director de Ventas de Oliva Motor en Tarragona, destacando en el ámbito de la gestión comercial y la digitalización del proceso de venta. Además, Santiago Oliva Gorria cuenta con una trayectoria internacional en el sector hotelero de lujo, habiendo ocupado cargos de responsabilidad en cadenas como Mandarin Oriental en Ginebra y Santiago de Chile.

Con una formación en dirección hotelera por la Hotel Institute Montreux (Suiza), y una visión innovadora y orientada a resultados, Santiago Oliva afronta esta nueva etapa con la voluntad de seguir consolidando Oliva Motor en Tarragona como referente del sector de la automoción en la provincia. "Es un orgullo y una gran responsabilidad liderar este proyecto en un momento clave para el sector", ha declarado Oliva, quien ha añadido que "mi objetivo es reforzar la calidad del servicio y seguir generando valor para nuestros clientes y para el equipo humano que hace posible este proyecto cada día".