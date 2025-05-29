Retrasos de hasta 30 minutos en las líneas R14, R15, R16 y R17 por una avería entre Tarragona y Reus

Imagen del estado en el que ha quedado la vía.Cedida

Se registran retrasos de 30 minutos a las líneas R14, R15, R16 y R17 porque los trenes circulan por vía única entre las estaciones de Tarragona y Reus.

Según informa Renfe, el origen de esta afectación es una incidencia en la infraestructura derivada de la avería de un tren de mercancías de la compañía Cefsa. Técnicos de Adif trabajan para solucionarla.