Movilidad
Retrasos de hasta 30 minutos en las líneas R14, R15, R16 y R17 por una avería entre Tarragona y Reus
Los trenes circulan por vía única a causa de una incidencia provocada por un tren de mercancías averiado; técnicos de Adif trabajan para restablecer el servicio
Se registran retrasos de 30 minutos a las líneas R14, R15, R16 y R17 porque los trenes circulan por vía única entre las estaciones de Tarragona y Reus.
Según informa Renfe, el origen de esta afectación es una incidencia en la infraestructura derivada de la avería de un tren de mercancías de la compañía Cefsa. Técnicos de Adif trabajan para solucionarla.