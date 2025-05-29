Jordi Ferré encabeza la renovada junta de la asociación hotelera del AEH

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Jordi Ferré es el nuevo presidente de la asociación hotelera del AEH, relevando a Magí Mallorquí. En esta etapa, la patronal ha pasado de tener 80 hoteles en representación en 130 y, ahora, la nueva junta coge el reto de seguir creciendo. El nuevo presidente asegura que su principal filosofía será «formar un equipo potente y hacer acciones que repercutan directamente en los empresarios del sector». «Saldremos poco a la prensa y haremos mucho trabajo de despacho», apuntaba Ferré.

El cambio de presidencia también ha sido acompañado de una nueva junta ejecutiva que representa diferentes segmentos y municipios dentro de la asociación empresarial. Por ciudades, la presidencia tarraconense la asumirá Xavier Jornet de l'Hotel Astari y la reusense irá a cargo de Mag Pareja de Hotel Reus Park. Complementan a la junta Mònica Massagué (Cambrils), Sandra Salas (Tarragona), Eduard Pérez (Poblet), Domingo Blasco (Xerta), Conor Cushnahan (Vendrell) y Jordi Compte (Torroja del Priorat), todos ellos directores de hotel.

Otra de las grandes cuestiones en la que apunta al nuevo presidente es «aumentar el tejido empresarial». «Necesitamos un empuje de la administración para atraer más empresas y aumentar el negocio fuera de temporada», demandaba al presidente. Ferré considera que se tiene que hacer «una apuesta importante» por el turismo de interior, ayudando a este «hermano más pequeño». El presidente considera que «el turismo de costa se tiene que acercar en el interior y viceversa».

El presidente entrante considera que reforzar estas comarcas es clave para «hacer que se pueda trabajar durante todo el año de esta actividad». Asimismo, Ferré reivindica también la figura del turismo corporativo, representado sobre todo en las grandes ciudades. «Al final lo que buscamos es más calidad salarial y poder trabajar más meses al año», afianzaba Ferré.

Finalmente, Jordi Ferré también ha hecho referencia a la necesidad de impulsar las campañas publicitarias en redes sociales y nuevas tecnologías.