Detenido un ladrón con 100 antecedentes después de robar una bolsa de un vehículo que iba hacia Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han detenido nuevamente a un ladrón multirreincidente, de nacionalidad kosovar y de 48 años, después de que robara una bolsa de un vehículo que se dirigía hacia Tarragona. En el interior había objetos de coleccionismo relacionados con la Fórmula 1, valorados en 30.000 euros. El individuo acumula ya 100 detenciones en Cataluña, siempre por hurtos en el interior de vehículos, mayoritariamente a turistas, mediante el conocido método del pincha-ruedas.

Los hechos tuvieron lugar en Barcelona, donde el ladrón aprovechó un momento de distracción del conductor para sustraer la bolsa. La geolocalización de uno de los objetos robados permitió en los agentes localizar la bolsa dentro de un parking de la ciudad y proceder a su recuperación íntegra. El autor fue detenido in situ.

Según ElCaso.com, este individuo, que reside en Cataluña desde el año 2022, acumula más de 150 imputaciones y es un viejo conocido de las unidades de investigación de los Mossos, especialmente de la zona norte de la AP-7, desde el aeropuerto del Prat hasta Girona. Actúa habitualmente en grupo, en zonas de afluencia turística, especialmente áreas de servicio y puntos de entrada y salida del país. De hecho, ha sido detenido más de 34 veces sólo en el aeropuerto de Barcelona, donde nunca ha cogido ningún vuelo, pero donde pasa gran parte de su tiempo para asaltar visitantes reciente llegados.

A pesar de su larga trayectoria delictiva, el ladrón entra y sale de los juzgados con facilidad, hecho que genera indignación entre los agentes que lo detienen una vez tras la otra. Según el mismo medio, el detenido asegura a los policías que volverá a delinquir, con absoluta impunidad.