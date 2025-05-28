Paneque insiste en que el Govern está «totalmente determinado» a sacar adelante el parque natural de las Montañas de Prades

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha insistido en que el Govern está "totalmente determinado" a sacar adelante el futuro parque natural de las Montañas de Prades. La portavoz del ejecutivo se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados después de que las últimas semanas hayan salido voces discordantes con el proyecto.

Sin embargo, Paneque ha afirmado que no le han trasladado "ninguna opinión contraria". Durante el proceso participativo se han hecho unas 500 aportaciones de organizaciones y particulares. La consejera ha defendido que el decreto definitivo se hará desde el "consenso" y ha dicho que "integrarán" las que sean "coherentes". En septiembre esperan presentar la propuesta definitiva para aprobarla entre finales de año y principios de 2026.