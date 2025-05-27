Médicos tarraconenses crean una herramienta pionera para predecir el riesgo cardiovascular en pacientes mayores con diabetes

Consulta de la Dra. Cinta De Diego, del Centro de Alta Resolución de Salou, una de las investigadoras del estudio, acompañada por la residente de 4.º año de medicina familiar y comunitaria, Anna Díaz.Cedida

Un equipo de médicos del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) y del Instituto Català de la Salut (ICS) en el Camp de Tarragona han desarrollado una herramienta que permite predecir el riesgo cardiovascular en personas más mayores de 60 años con diabetes tipo 2.

Este método se basa en el análisis de datos clínicos de más de 5.500 pacientes series durante una década y presenta la información en forma de árbol genealógico, informa el ICS en un comunicado.

La herramienta utiliza el modelo estadístico CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector, por sus siglas en inglés), que clasifica a los pacientes en grupos de abajo, medio o alto riesgo en función de variables como la edad, la presión arterial, el colesterol o los niveles de azúcar en sangre en ayunas.

Según los investigadores, una persona menor de 70 años tiene un riesgo aproximado del 13%, que puede elevarse al 20% si presenta hipertensión y colesterol HDL bajo.

En pacientes entre 70 y 75 años con glucemias en ayunas superiores a 175 mg/dl, el riesgo supera el 25%, mientras que en mayores de 75 años puede acercarse al 30% si el colesterol LDL es elevado.

El objetivo del estudio, publicado en la revista 'BMC Primary Care', es facilitar a los médicos de atención primaria una herramienta práctica que les permita detectar precozmente a los pacientes con más riesgo y actuar de forma personalizada para prevenir complicaciones graves, como infartos, ictus o la muerte prematura.

La herramienta está especialmente adaptada a las personas mayores y permite ajustar tratamientos, reforzar el seguimiento médico o promover cambios en el estilo de vida.

La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas más comunes a España, sobre todo entre la población mayor, y su asociación con otras patologías como la hipertensión o la dislipemia incrementa significativamente el riesgo cardiovascular.