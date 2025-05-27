Diari Més

El 70% de los primeros contratos laborales de los graduados de la URV duran menos de un año

Les PIMEs concentran más del 60% de los contratos indefinidos de los estudiantes

Dos enfermeras pediátricas hacen pràciques en las aulas de simulación de la URV.

ACN

El 70% de los primeros contratos laborales de los graduados de la URV duran menos de un año, sólo un 11% se mantienen más allá de doce meses, según un estudio de la misma universidad. Estos datos evidencian una inserción laboral «fragmentada» y una «elevada rotación», sobre todo en sectores como la hostelería o el comercio. Es una de las conclusiones del informe elaborado por el Observatorio del Empleo de la URV a partir de datos de más de 13.000 graduados. Las PIMEs son los principales agentes de contratación estable, ya que concentran más del 60% de los contratos indefinidos, y casi la mitad de las relaciones laborales de larga duración. En cambio, las grandes empresas y la administración pública muestran una mayor temporalidad.

El trabajo también revela que el 87% de los estudiantes ya tienen experiencia laboral antes de graduarse, pero está después de la titulación cuando se produce una «mejora significativa en la calidad de los contratos»: aumentan los indefinidos, las jornadas completas y los empleos cualificados. Destacan las diferencias significativas según el ámbito de estudio: los graduados en ingenierías y salud tienen más probabilidades de acceder a empleos cualificados y contratos indefinidos, mientras que los de ciencias sociales y humanidades presentan mayores niveles de sobrecualificación e inestabilidad.

Les mujeres son a quien más les cuesta estabilizarse en el mercado laboral. Aunque acceden con niveles formativos similares o superiores a los de los hombres, su presencia en contratos estables y en sectores con más capacidad de retención es inferior.

