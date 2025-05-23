Más vale tarde que nunca: la Generalitat estudiará la movilidad del Camp de Tarragona

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya estudiará y redefinirá movilidad del Camp de Tarragona. Lo hará después de planificar y licitar las obras del futuro tranvía, que atravesará las comarcas tarraconenses, y en pleno debate sobre el paso de las mercancías, las conexiones ferroviarias de Tarragona ciudad y la ubicación de la estación intermodal, también licitada. Pero como bien dice el refranero, más vale tarde que nunca.

En el pleno del Parlament de esta semana, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, aseguró que «en los próximos meses licitaremos un estudio específico para planificar la movilidad en el Camp de Tarragona».

Por otra parte, justo este 2025 la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona tenía que presentar el Plan Director de la Movilidad, que finalmente se retrasará. Sin embargo, ya se han licitado los primeros estudios para elaborarlo y se prevé que se liciten más en lo que resta de año. Aparentemente, todo empieza a caminar.

La consellera Paneque hizo el anuncio del estudio de movilidad este miércoles, durante la respuesta a la interpelación del grupo parlamentario de Junts, centrada en las infraestructuras y movilidad de la demarcación y en la conectividad integral de la Estación de Alta Velocidad Camp de Tarragona. El diputado tarraconense, Jordi Bertran, expuso las deficiencias de esta estación en clave conectividad y servicios.

Desde Junts se instó al Govern a crear buses lanzadera desde Reus y Tarragona hasta la estación del Camp y sin paradas intermedias, crear una mesa de coordinación entre la Autoridad del Transporte de Tarragona, Adif, Renfe y las operadoras de autobuses para sincronizar frecuencias o reformular el proyecto del TramCamp para que llegue a la estación, entre otras demandas.

En la respuesta a la interpelación de Junts, Paneque destacó que el presidente Illa «tiene el compromiso para que Tarragona tenga los servicios que merece a la altura de la población y el PIB». En este sentido, subrayó que «estamos tomando decisiones en las seis comarcas del Camp». «El Camp de Tarragona, en los diferentes niveles institucionales, está inmerso en una reflexión estratégica sobre su movilidad, impulsada por los mismos municipios y liderada por la Diputació. Estamos trabajando codo con codo en este marco», recalcó Paneque.

El Plan Director de la ATM

El mes de febrero del año 2022, el Consejo de Administración de la ATM del Camp de Tarragona acordó iniciar los trabajos para elaborar el Plan Director. El objetivo era aprobarlo inicialmente este año, según se indica en el documento de planificación firmado por la gerente de la ATM en la demarcación, Eugenia Doménech Moral.

El calendario se cumplió hasta el segundo punto del programa, cuando el mes de noviembre de 2023 se realizaron varias sesiones vinculadas al proceso participativo de la ciudadanía. Teóricamente, entre 2024 y 2025 se tenían que extraer conclusiones de la participación así como establecer objetivos, escenarios, indicadores y propuestas.

La previsión de aprobación inicial, sin embargo, parece inviable. El pasado 28 de marzo, la ATM adjudicó a la empresa Ingenieria de Tráfico SL la asistencia técnica para el despliegue del plan. El contrato se adjudicó con un plazo de ejecución de 45 días y por un importe de 12.0006,83 euros (IVA incluido). Aparte de este contrato, se prevén 13 más a lo largo de este año, según se indica en el Perfil del Contratante de la ATM.

Se trata de estudios sobre la movilidad turística, la energía, las zonas de baja densidad, los estudios ambientales o los costes del transporte. La gran mayoría tienen tiempos de ejecución superiores a los seis meses y se tienen que ir licitando entre el primer y el cuarto trimestre. Hasta que no se terminen, el Plan Director no se puede presentar.