Mercadona colabora con FESBAL en la Recogida Primavera 2025

Mercadona se suma a la Recogida Primavera organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), campaña que arranca hoy, 23 de mayo, y se extenderá hasta el 1 de junio. Con el objetivo de animar a los clientes a participar en este acontecimiento solidario, la compañía pone a disposición de esta campaña sus puntos de venta para la recaudación de fondos a favor de los bancos de alimentos.

En la demarcación de Tarragona, en concreto, participan todas tiendas de Mercadona (33 en total), donde los clientes podrán hacer donaciones monetarias, múltiples de 1 euro, cuando pasen por caja en el momento de la compra.

Las cantidades dadas se transformarán íntegramente en los productos que los bancos de alimentos participantes necesiten, en las cantidades oportunas y en el momento que los necesiten. “Con esta modalidad de donación, los bancos de alimentos podrán atender de manera más precisa y eficiente a los beneficiarios finales”, destaca Laura Cruz, directora de Acción Social de la cadena de supermercados.

Mercadona también ofrece a los bancos de alimentos la posibilidad de transformar la cuantía dada en Tarjetas Sociedad, herramienta que permite canalizar las ayudas a los colectivos más vulnerables. “Esta opción permite al usuario final hacer su compra total, tantos frescos como de secos, y favorecer la integración ejerciendo el acto de compra de manera cotidiana y autónoma”, según Cruz.

El año 2024, la cadena de supermercados también participó en la Recogida Primavera organizada por la FESBAL, que se celebró desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio. Gracias a la solidaridad de los clientes, se recaudó más de 1 millón de euros, cosa que equivale, aproximadamente, a 700 toneladas de productos de primera necesidad.