Compromiso del Govern para conectar el tranvía con la estación del Camp

Durante el pleno del Parlament de principios de mes, los Comunes presentaron una moción sobre el modelo productivo y las perspectivas de futuro en el Camp de Tarragona, defendida por el diputado Lluís Mijoler. La moción contenía diferentes puntos, uno de los cuales fue enmendado y se aprobó por amplia mayoría y con los votos a favor de los socialistas, Junts, ERC, PPC, Comunes, CUP-DT y AC.

Su objetivo era instar al Govern a establecer un plan y un calendario vinculante para ejecutar las infraestructuras de movilidad clave para la competitividad y cohesión del Camp de Tarragona, incluyendo el TramCamp, garantizando su puesta en marcha en el 2026 y su conexión con la estación del Camp de Tarragona.

Actualmente, la primera fase del TramCamp está clara, dibujada y licitada: Cambrils, Vila-seca y Salou. La segunda, con Reus y Tarragona como protagonistas, no está definida. Así pues, la voluntad del Govern es asegurar que el tranvía conecte con la estación de Alta Velocidad. Habrá que ver, sin embargo, cuál es la manera de hacerlo. Resucitar la línea Reus-Roda es una opción ferroviaria sin la necesidad de crear nuevas infraestructuras; los autobuses lanzadera, reclamados por Junts, son otra opción.