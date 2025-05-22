Junts reclama una mejora urgente de la conectividad a la estación del AVE del Camp de Tarragona

El diputado Jordi Bertran lamenta la falta de coordinación horaria entre los trenes que llegan a esta estación y los autobuses en el Parlamento.Cedida

Junts per Catalunya ha exigido este miércoles al Govern mejoras inmediatas a la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona, que actualmente atiende cerca de un millón de viajeros el año, pero que según el partido presenta graves carencias de conectividad y servicios. En una interpelación parlamentaria dirigida a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, el diputado Jordi Bertran ha denunciado la situación «precaria» de accesibilidad y ha reclamado acciones urgentes.

Entre las medidas propuestas, destaca la creación de dos líneas de autobús lanzadera que conecten directamente la estación con las ciudades de Tarragona y Reus, respondiendo así a la creciente demanda de pasajeros que buscan alternativas a las líneas de Rodalies y Media Distancia afectadas.

Bertran ha criticado la falta de coordinación horaria entre trenes y autobuses, así como la ausencia de servicios específicos de lanzadera, y ha denunciado las deficiencias en el aparcamiento, que no dispone de abonos permanentes a pesar de la fuerte demanda. También ha recordado que en octubre de 2024, el Parlament ya aprobó una propuesta de resolución de Junts para habilitar los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de la Secuita para construir un aparcamiento con tarifas reducidas.

«Nos encontramos ante una infraestructura estratégica que no está a la altura de las necesidades del territorio», ha afirmado Bertran, quien también ha apuntado en la falta de frecuencias, el coste elevado de los billetes y las limitaciones de los abonos AVANT, que a menudo no permite acceder en plazas disponibles.

Junts también ha pedido reformular el proyecto del TramCamp para que incluya una conexión directa con la estación del Camp de Tarragona, calificando su exclusión actual como un «error mayúsculo» del ejecutivo catalán.

En materia de infraestructuras viales, el partido insta al Govern a reclamar al Estado la ampliación de la N-240 con un nuevo carril en dirección Valls, así como a impulsar la construcción de un vial de 1,5 km que conecte la estación con la carretera del Catllar, para facilitar el acceso desde el Baix Gaià.

«Hay que reparar los agravios con que se encuentran miles de ciudadanos del Camp de Tarragona que han confiado en el transporte público ferroviario para organizar sus vidas», ha concluido Bertran. «Es hora que la situación se resuelva tanto por el volumen como por el valor estratégico que tiene esta zona.»