La Diputació creará un hub para acoger proyectos emprendedores sobre las personas mayores y el mundo rural

Fotografía de la asamblea de REDEL, con la participación de la Diputación de Tarragona, que se ha llevado a cabo en Falset.Diputación de Tarragona

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) celebró ayer un encuentro en Falset, capital del Priorat, de la mano de la Diputación de Tarragona. Durante este acto el hilo conductor fue la Silver Economy, o Economía Plateada, que pretende plantear la economía teniendo en cuenta los retos que presenta una sociedad cada vez más envejecida, con todos los productos y servicios que rodean a estas personas.

Ante este reto territorial, la Diputación de Tarragona prevé poner en marcha a partir del mes de junio la RuralSilverHubS, un proyecto que pretende dar espacio y apoyo a aquellas propuestas e iniciativas emprendedoras encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población Silver, es decir, los mayores de 50 años. Esta iniciativa dispondrá de financiación europea, a través del programa Interreg Sudoe.

«El reto rural pasa por la innovación y en esta línea van dos proyectos que impulsamos desde la Diputació. El ya conocido Centro de innovación territorial y el RuralSilverHubS», apuntó la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Para la presidenta, este hub tiene que tener como objetivo final «mejorar la calidad de vida de las personas mayores» siempre manteniendo una «perspectiva rural, porque el mundo rural tiene presente y tenemos que luchar por su futuro».

«En los pueblos rurales es muy importante una cosa; hacer que pasen cosas. Hacer que haya proyectos y oportunidades para la gente», afirmó el presidente del Patronato de Turismo de la Diputació de Tarragona y alcalde de Falset, Carlos Brull. En este sentido, el alcalde recordó que el camino en las últimas décadas para llegar hasta donde está ahora la comarca, por ejemplo en el sector vitivinícola, «no ha sido nada fácil». Por eso apunta que es importante activar la economía a través de la innovación, misión que tendrá el nuevo hub.

Silver Economy

No obstante, para poder tener bien claro el significado y lo que engloba la Economía de Plata la jornada contó con la ponencia de Alberto Bokos, cofundador de Plataforma 50 y experto en economía de la longevidad. «Todo lo que tiene que ver con la Economía Plateada es una oportunidad para los territorios, porque la economía se tiene que insertar en las sociedades y, hoy día, la sociedad tiene una mayor esperanza de vida y nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades que están apareciendo», opinó Bokos.

Para argumentar su posicionamiento, el experto ofreció varios datos, pero una de las más abrumadoras fue que, a pesar del incremento generalizado de la esperanza de vida en casi todos los países, como España, eso no ha significado un incremento de la esperanza de vida saludable, es decir, años de vida que las personas disfrutan de una buena salud y sin sufrir enfermedades o lesiones que limiten su actividad diaria. Con respecto a España, entre el año 2004 y 2022 la esperanza de vida saludable se habría quedado totalmente estancada, mientras que otros países como Países Bajos, Grecia o Alemania habría disminuido.

Para Bokos esta problemática responde a «la falta de conciencia de diferentes hábitos que tienen un impacto directo al estado de salud de las personas que tienen que ver con temas como la alimentación o el ejercicio físico». Esta es una de las problemáticas que la Silver Economy tiene que dar solución, acercando el máximo posible la esperanza de vida con la esperanza de edad saludable.

¿Es sólo salud?

Sin embargo, a pesar de que uno de los puntos más importantes a tener en cuenta sea el ámbito de la salud, el experto subrayó que esta perspectiva económica va mucho más allá, ya que define a la persona mayor como un elemento que contribuye a la sociedad.

«Tenemos que cambiar la perspectiva y entender que las personas mayores no están para molestar y pueden hacer una cosa; contribuir. Es un sujeto que puede actuar, que toma decisiones en muchos ámbitos. Tenemos que entender el envejecimiento como un crecimiento continuo», reivindicó.

En este sentido, las personas mayores se transforman en un elemento más de la sociedad que interviene en varios ámbitos y, para dar respuesta a sus necesidades, es donde la innovación y la tecnología toma protagonismo.