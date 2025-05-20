Investigadores de la URV idean un método de cálculo para diseñar cubiertas de estadios

Imagen del estadio de San Mamés del Athletic Club de Bilbao con una imponente cubierta.Wikimedia Commons

Dos investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) han desarrollado un método de cálculo para diseñar cubiertas no circulares para estadios y de otras estructuras de grandes luces, con el cual han ganado el premio Tsuboi de la International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).

El sistema creado por Rodrigo Martín y Blas Herrera es aplicable a estructuras tipos «rueda de bicicleta», utilizadas habitualmente en estadios y recintos de gran envergadura, formadas por un anillo exterior y otro de interior unidos mediante cables tensados, como si fueran radios de bicicleta.

«Cuando estos radios se tiran, estiran el anillo exterior hacia el centro y el anillo interior hacia el exterior, aguantando toda la estructura», explican los autores.

El principal desafío radica en la precisión necesaria para tirar los cables radiales, cuya disposición afecta directamente a la forma final de la cubierta.

Para solucionarlo, los investigadores han ideado un método matemático iterativo que parte de una parte de una solución inicial, aproximada, y modifica centenares de variables hasta encontrar la versión perfecta.

La propuesta incluye la triangulación en planta de los radios, sistema que ofrece una mayor estabilidad durante el montaje, pero implica un reto matemático muy complejo: «la forma de la cubierta depende directamente de la tensión de cada radio y hay que determinarla con mucha precisión», dicen los autores.

El trabajo ha sido publicado en la revista 'Journal of the IASS' y ha recibido el premio Tsuboi, concedido por la International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) en el mejor artículo del año.

La investigación ha sido desarrollada en el marco académico y sin financiación específica.

«Está hecha con muy pocos medios, de manera muy discreta, con la intención de hacer ciencia, que es por el que estamos aquí. Nunca imaginamos que nos darían este premio, fue una sorpresa total», concluyen los autores.