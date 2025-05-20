Un 42,7% de los becados por la Fundación Pere Tarrés en Tarragona se encuentran en pobreza extrema

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Un estudio de la Fundación Pere Tarrés apunta que el 42,7% de las familias beneficiarias de becas de verano en la demarcación de Tarragona se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, viven con menos del 20% de los ingresos medios de una familia de Cataluña. La entidad ha hecho público este lunes los datos del 2024 del informe que elabora anualmente sobre las condiciones de vida de las familias beneficiarias de becas para las actividades de verano que organizan, con datos segmentados de la provincia tarraconense.

Un 77% se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, si bien la cifra es siete puntos más baja que en el 2023. De media, la renta anual de las familias analizadas es de 11.943 euros, por debajo de los 15.665 euros de la media catalana.