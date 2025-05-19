La URV y Repsol impulsan clubs de ciencia para jóvenes de entornos vulnerables

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los estudiantes de entornos desfavorecidos siguen teniendo menos probabilidades de desarrollar carreras en el ámbito de la ciencia y la tecnología, a menudo por la falta de referentes y conexiones familiares o comunitarias con este mundo. Para hacer frente a esta realidad, el proyecto IncluSTEAM ha puesto en marcha su cuarta edición, con el objetivo de fomentar las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) entre estudiantes de centros educativos situados en contextos de vulnerabilidad social.

Esta iniciativa, coordinada por la división de divulgación de la ciencia en las escuelas y el grupo de investigación Impacto Social y Educación de la Universidad Rovira i Virgili (URV), cuenta con el apoyo económico de Repsol y ya ha iniciado actividades en tres centros educativos de la demarcación de Tarragona, ubicados en barrios con altas tasas de inmigración, diversidad cultural y familias con bajos ingresos.

En total, el proyecto beneficia a 60 alumnos de 1.º y 2.º de ESO, a través de un programa extracurricular que adopta el formato de Club de Ciencia, con ocho sesiones realizadas entre enero y mayo. Estos encuentros ofrecen a los estudiantes experiencias prácticas y creativas vinculadas a las disciplinas STEAM, mediante metodologías activas como el aprendizaje basado en la indagación y el diseño de ingeniería.

«La clave es crear un espacio donde los jóvenes puedan explorar la ciencia desde su propia curiosidad y creatividad, con propuestas que fomenten el trabajo en equipo y el espíritu crítico», explica la investigadora Maite Novo, responsable de la evaluación del proyecto dentro del grupo Impacto Social y Educación de la URV.

Los objetivos de IncluSTEAM van más allá del aprendizaje académico: quieren reducir el abandono escolar, promover la igualdad de oportunidades, e incrementar el capital científico de los jóvenes con menos acceso a estos recursos, ofreciéndoles la posibilidad de descubrir nuevos intereses e imaginar un futuro profesional dentro del mundo científico o tecnológico.

Con esta nueva edición, IncluSTEAM consolida su tarea en el territorio como herramienta transformadora para la equidad educativa, y posiciona como un modelo de referencia para otras iniciativas que busquen acercar la ciencia a quién más lo necesita.