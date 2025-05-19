Economía
Tarragona exporta un 2,7% más el primer trimestre impulsada por los químicos y los bienes de equipo
Las exportaciones han llegado a los 2.850 millones de euros en los primeros tres meses de 2025
Les exportaciones de la demarcación de Tarragona han crecido un 2,7% el primer trimestre de este en año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los productos se han exportado por valor de 2.850 millones de euros.
También han crecido las importaciones, en concreto un 2,8%, hasta los 4.420,9 MEUR. Los productos con más salida internacional el primer trimestre de este año han sido los químicos y los corderos de equipo. Los primeros se han vendido por valor de 1.087,5 millones, un 8,1% más que en el arranque del 2024, mientras que los segundos lo han hecho por 501,9 millones, un 20,5% más que el inicio del año pasado.
Pep Santos Alasà
Con respecto a importaciones, los químicos lo han hecho por valor de 703,4 millones -uno 4,8% más- y los corderos de equipo por 628,9 millones, un 25,7% más.
Con respecto al mes de marzo, las exportaciones de la demarcación se han elevado hasta los 926,5 millones, un 5,7% menos que el mismo mes del año anterior.
Las importaciones, en cambio, subieron en marzo. En concreto, un 4,7% hasta los 1.557,6 millones. Los productos químicos y los corderos de equipo también han sido los productos que más movimientos han generado en marzo.
Los químicos se han exportado por valor de 362,1 MEUR -uno 10,1% más que en marzo del 2024- y se han importado por un importe de 240,4 millones -uno 10,6% más. Los corderos de equipo han registrado una tendencia similar, con un aumento del 8,7% de las exportaciones hasta los 164,3 millones; y un 46% en las importaciones, hasta los 239 MEUR.