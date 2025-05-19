Protección Civil probará las sirenas y alertas móviles en Tarragona el 29 de mayo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil hará una prueba de sirenas en la demarcación de Tarragona el próximo 29 de mayo a las 16 horas. En el ejercicio se activarán las 55 sirenas de los doce municipios del Camp de Tarragona y dos de las Terres de l'Ebre -Flix y Tortosa- que forman parte del Plaseqta y Plaseqcat.

El test se complementará con el envío de mensajes de alerta en los teléfonos móviles, uno al inicio y uno al final, y se invitará la población a confinarse, con el fin de practicar una situación de riesgo real. Se estima que la prueba llegue a una población de más de 200.000 personas.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha añadido que en el segundo mensaje se añadirá un enlace a una encuesta para que la ciudadanía pueda valorar el sistema y sugerir mejoras.