Uno Rodalies del R2 Sur en Vilanova i la Geltrú

Se recuperan las frecuencias de paso a las líneas R2 sur y R14, R15 y R16 después de dos incidencias ya resueltas.

En el primer caso, una avería entre Sitges y Garraf provocaba que sólo pudieran circular dos trenes por hora y sentido. Una vez solucionada, vuelven a circular cuatro, aunque se registran demoras que pueden superar los 15 minutos.

En el otro caso, estaba interrumpido el servicio entre Tarragona y Cambrils por falta de suministro eléctrico, pero este ya ha quedado restablecido.