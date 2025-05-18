Diari Més

Movilidad

Mañana de retrasos en Rodalies por incidencias en la Estación de Francia y Sant Vicenç de Calders

Ambas afectaban a las líneas R2Sud, R14, R15, R16 y R17 y ya han sido resueltas

Un tren de Cercanías saliente de la estación de Cerdanyola del Vallès

Un tren de Cercanías saliente de la estación de Cerdanyola del VallèsAlbert Segura

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Esta mañana se han registrado retrasos que podían superar los 20 minutos a las líneas R2Sud, R14, R15, R16 y R17 por una incidencia a la infraestructura a la estación de Estación de Francia.

Técnicos de Adif han solucionado la incidencia en torno a las 12.30 horas, y los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.

Esta misma mañana ya se había producido una avería que afectaba a las mismas líneas que provocaba demoras que podían superar los 15 minutos, en este caso por una incidencia a la estación de Sant Vicenç de Calders. Esta incidencia ya ha quedado resuelta.

tracking