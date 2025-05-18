Mañana de retrasos en Rodalies por incidencias en la Estación de Francia y Sant Vicenç de Calders

Un tren de Cercanías saliente de la estación de Cerdanyola del VallèsAlbert Segura

Esta mañana se han registrado retrasos que podían superar los 20 minutos a las líneas R2Sud, R14, R15, R16 y R17 por una incidencia a la infraestructura a la estación de Estación de Francia.

Técnicos de Adif han solucionado la incidencia en torno a las 12.30 horas, y los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.

Esta misma mañana ya se había producido una avería que afectaba a las mismas líneas que provocaba demoras que podían superar los 15 minutos, en este caso por una incidencia a la estación de Sant Vicenç de Calders. Esta incidencia ya ha quedado resuelta.