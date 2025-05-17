La cena solidaria de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona recauda 35.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación Contra el Cáncer en Tarragona celebró ayer por la noche la tradicional Cena Solidaria Contra el Cáncer, una cita que se ha consolidado como a acontecimiento de referencia al territorio para impulsar la recaudación de fondos destinados a la investigación oncológica y al apoyo integral a pacientes y familias. La velada, celebrada en el Hotel Gran Palas de La Pineda, reunió cerca de 300 personas en un encuentro marcado por la emoción, la solidaridad y la esperanza compartida.

Los fondos recaudados durante la noche, que este año han alcanzado los casi 35.000 euros —la cifra más elevada recaudada en todas las ediciones de la Cena Solidaria—, se destinarán a proyectos de investigación y a los servicios gratuitos de atención que la entidad ofrece a personas con cáncer y a sus familiares. El acontecimiento, que ya forma parte del calendario solidario del territorio, ha contado con una amplia representación institucional, sanitaria y social.

La cena solidaria, que superó todas las previsiones de asistencia, recaudación y colaboración, también fue un espacio de reconocimiento para personas y entidades comprometidas con la lucha contra el cáncer. Durante el acto se entregaron los II Galardones de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, que este año han distinguido el Gimnástico de Tarragona SAD, el Club Deportivo Alliberadrenalina, la empresa FCC Medio Ambiente, el Hospital Viamed y la empresa Mare Nostrum.

«Una noche que nos impulsa a seguir»

El presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, Fede Adan, ha querido poner en valor la fuerza colectiva que representa esta cena, afirmando que: «Hoy no sólo celebramos una velada solidaria. Esta noche es una muestra viva de una sociedad que no se gira de espalda. Es un impulso imprescindible para seguir avanzando en la investigación oncológica y para seguir ofreciendo apoyo a las personas con cáncer y a sus familias. Nos llevamos testimonios conmovedores, momentos que dejan huella, y una energía renovada para no desfallecer en nuestro compromiso: que ninguna persona con cáncer se sienta sola a lo largo de su camino».

Adan ha querido expresar el agradecimiento sincero a todas las personas, entidades y empresas que han hecho posible esta noche: «Vuestro compromiso nos da bastante. Sin la colaboración de más de cien empresas y entidades, y el apoyo destacado de los patrocinadores principales —el Diari de Tarragona, FCC Medio Ambiente y Basell Poliolefinas Ibérica- este acontecimiento no sería una realidad. A todos y todas: gracias para sumaros, para estar, y para apoyar a una causa que nos afecta como sociedad».

Segunda edición de los galardones de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona

Uno de los momentos más significativos y emotivos de la velada fue la entrega de los galardones solidarios que, por segundo año consecutivo, reconocen aquellas iniciativas, colectivos y entidades del territorio que han demostrado un compromiso firme y continuado con la lucha contra el cáncer. Estos premios simbolizan no sólo un agradecimiento, sino también un reconocimiento público al esfuerzo, la constancia y la solidaridad que muchas organizaciones aportan a esta causa compartida.

En esta edición, los galardonados fueron el Gimnástico de Tarragona SAD, por su tarea de visibilización y sensibilización social; el Club Deportivo Alliberadrenalina, por el impulso a la Marcha Contra el Cáncer y la promoción de hábitos saludables; la empresa FCC Medio Ambiente, por su apoyo activo a los proyectos de la Asociación y el compromiso entre el personal; el Hospital Viamed, por la atención integral a los pacientes oncológicos y la colaboración constante con la Asociación; y la empresa Mare Nostrum, para contribuir en la sostenibilidad de la Asociación y promover el deporte de base y los valores deportivos.