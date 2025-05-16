La experta en derecho ambiental María Jesús Montoro es investida doctora honoris causa por la URV

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili (URV) ha investido este viernes doctora honoris causa a María Jesús Montoro, experto en el derecho ambiental y con una trayectoria académica y de investigación relevante y rebosante de aportaciones en ámbitos diversos del derecho público. El Aula Magna del campus Catalunya se ha llenado para rendir homenaje a una jurista descrita durante el acto como innovadora y pionera, sobre todo para visibilizar la presencia de la mujer en un ámbito tradicionalmente masculinizado. Montoro ha sido apadrinada por Lucía Casado, profesora de derecho administrativo del Departamento de Derecho Público de la URV, institución con la cual ha sido ligada durante años.

Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, fue catedrática de derecho administrativo a la misma universidad desde 1991 hasta la jubilación. La técnica normativa, la función pública, la responsabilidad patrimonial y la justicia administrativa son ámbitos del derecho público en qué ha hecho grandes aportaciones, aunque es en el derecho ambiental donde es especialmente reconocida, sobre todo por haber impulsado la investigación y la difusión del conocimiento y por haber incorporado el enfoque interdisciplinario en la investigación en torno a los problemas ecológicos.

En palabras de Montoro durante el discurso de aceptación de un reconocimiento que ha agradecido emocionada, la URV «es valorada por las líneas de investigación en materias que hacen prosperar el derecho del desarrollo de los seres humanos y su relación con los ámbitos de la naturaleza». El discurso, lleno de referencias a la literatura y el arte, dos de sus grandes pasiones, ha remarcado el impacto de los grandes pensadores, de las obras clásicas y de varias universidades europeas en la modulación de su recorrido vital, intelectual y académico.

A partir de una perspectiva humanista y transversal del derecho, María Jesús Montoro ha reiterado la necesidad de una visión ética y ambiental del desarrollo jurídico y ha subrayado la relevancia de derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente y las libertades digitales. La nueva honoris causa de la URV, ha cerrado el discurso afirmando que «sólo con lucha y esfuerzo se construyen y defienden los derechos».