Desmantelan una red criminal en Tarragona y Cambrils que distribuía cocaína en Navarra

Agentes de la Policía Foral y la Guardia Civil de Navarra han desmantelado una red nacional de tráfico de drogas que operaba en Navarra, Tarragona y Cambrils. Se detuvieron a cinco persona y tres han ingresado en prisión. Como consecuencia de las actuaciones se han incautado 21 kilos de cocaína, diferentes cantidades de hachís y speed, 48.000 € en metálico, 4 vehículos de alta gama (dos de ellos valorados en más de 200.000 €), 8 teléfonos móviles y 2 escopetas.

La investigación se inició en junio del año pasado, cuando agentes de policía judicial de Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela detuvieron en la capital ribera a un varón en posesión de 338 gramos de cocaína, por lo que ingresó en prisión tras ser puesto a disposición judicial.

De las pesquisas derivadas de esta primera detención agentes del Grupo de Delitos contra la Salud de la Policía Foral constataron la existencia de un grupo criminal asentado en Cataluña que distribuía grandes cantidades de cocaína por la zona norte del país, particularmente en la Ribera de Navarra.

Las indagaciones confirmaron que un hombre residente en Cambrils realizaba transportes de drogas utilizando vehículos de la organización con sistemas de ocultación, conocidos como «caletas» preparados para eludir los controles policiales.

Tras identificar a los implicados en la trama, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia y seguimientos policiales. Durante esta fase se detuvo a un varón en el peaje de Zuasti (AP-15) con 14 kg de cocaína ocultos en una caleta de doble fondo de su vehículo, a la que se accedía mediante un sofisticado sistema eléctrico. Tras su detención se realizaron dos registros en su domicilio de Cambrils y en otro de Tarragona, en los que los agentes de Guardia Civil y Policía Foral se incautaron de evidencias delictivas como dinero en metálico y teléfonos, respectivamente.

Días después era detenido en Tudela otro de los miembros de la organización, cuya misión era la de distribuir la cocaína en la Ribera de Navarra y zonas limítrofes. Fruto de las averiguaciones, los agentes realizaron el registro judicial de una nave en la que se incautaron de 7 kg de cocaína, 43.000 € en metálico, dos vehículos de alta gama y dos escopetas. Finalmente, dos personas más fueron detenidas en Imárcoain y Corella, con menor peso dentro de la trama.

Operación 'Beltsolari'

La operación Pelukas/Beltsolari ha estado tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Tudela, que decretó las diligencias como secretas, y se ha saldado con el ingreso en prisión de tres de los cinco detenidos, quedando en libertad con cargos los dos últimos.

En la operación han participado agentes del Grupo de Delitos contra la Salud de Policía Foral y del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tudela, en coordinación con la EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra.

Con esta operación se da por desmantelado un importante grupo criminal de distribución de drogas en Navarra y Cataluña, teniendo en cuenta que el valor de mercado de la cocaína aprehendida ascendería a 2,5 millones de euros.