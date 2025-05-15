Desarticulada una organización dedicada al robo en viviendas en Ourense con raíces en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco de la operación Vértigo, ha detenido a ocho personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo con fuerza en viviendas habitadas.

La operación se inició tras tener conocimiento de varios robos en viviendas de joyas y dinero por valor de 500 mil euros en las localidades de Avión y Beariz (Ourense).

Los detenidos fueron localizados por los agentes en Ourense, pero en el momento de su identificación se dieron a la fuga.

Durante la explotación de la operación se han llevado a cabo 8 registros domiciliarios en Barcelona, Tarragona (Bellvei y Miami Platja) y Castellón. En dichos registros se han incautado dos pistolas, 400 plantas de marihuana y varios efectos utilizados en los robos.

A los detenidos se le imputan catorce delitos de robo con fuerza en vivienda, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, un delito contra la seguridad del tráfico, y atentado a agentes de la Autoridad.

La operación ha sido desarrollada por las unidades orgánicas de policía judicial de Ourense y Tarragona, GAR y GRS de Barcelona, USECICs de Barcelona y Tarragona, servicio cinológico y unidad orgánica de policía judicial de Castellón.